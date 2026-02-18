W połowie grudnia 2025 roku ogłoszono, że do składu jurorskiego "Mam talent!" powraca po latach Agustin Egurrola. W nowym sezonie show zasiadł on u boku Agnieszki Chylińskiej, Marcina Prokopa i Julii Wieniawy. W rozmowie z reporterką Plotka Weroniką Zając podczas wiosennej ramówki TVN 17 lutego, choreograf opowiedział o pracy z najmłodszą koleżanką z ekipy.

REKLAMA

Zobacz wideo Egurrola tak reaguje na pracę z Wieniawą. Czuć, że jest najmłodsza?

Agustin Egurrola dosadnie o pracy z Julią Wieniawą. "To jest różnica pokoleń"

- Ja ogromnie się cieszyłem, że mogę usiąść z nią za stołem jurorskim. Ona wprowadza absolutny koloryt. Często mówi nam o rzeczach, o których ja nie mam pojęcia. Wyobraź sobie, że wchodzi nagle na scenę ktoś, którego my widzimy po raz pierwszy, a ona mówi dokładnie kto to jest - wyznał nam Egurrola, pytany o Wieniawę. Gwiazdor docenia fakt, że artystka zna się na innych rzeczach niż reszta jury programu.

- Zna inne trendy. Nie chcę powiedzieć, ale muszę, że to jest różnica pokoleń, ale to powoduje, że twoja ocena jest bardziej profesjonalna, bo już masz pewne wprowadzenie i już wiesz, często dzięki jej wprowadzeniu, na przykładom pytaniom do danego uczestnika, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że popełnimy jakąś skandaliczną gafę - skomentował z uśmiechem Egurrola.

Do ekipy "Mam talent!" dołącza Paulina Krupińska. Tak mówiła nam o wsparciu ze strony Agnieszki Woźniak-Starak

Co ważne, w nowej edycji show zobaczymy również po raz pierwszy w roli prowadzącej Paulinę Krupińską. Prezenterka zastąpi przy tym Agnieszkę Woźniak-Starak, która prowadzi aktualnie wydania "Pytania na śniadanie" w TVP. W rozmowie z Plotkiem Krupińska opowiedziała, że koleżanka od początku zachęcała ją do pracy przy "Mam talent!".

- Agnieszka była taką osobą, która zawsze mówiła: "Paula, ty byś się idealnie nadawała do tego formatu. On jest skrojony pod ciebie". To było bardzo miłe - wyjawiła nam prezenterka. Jak się okazało, Woźniak-Starak podzieliła się również z Krupińską kilkoma poradami dotyczącymi prowadzenia show. Przeczytacie o tym więcej w artykule: "Woźniak-Starak napisała do Krupińskiej po jej dołączeniu do 'Mam talent!'. Nie do wiary, co jej doradziła".