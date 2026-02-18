Zofia Zborowska jest szczęśliwą żoną Andrzeja Wrony i mamą dwóch córek - czteroletniej Nadzi i dwuletniej Jaśminy. W rozmowie z Plotkiem aktorka i influencerka ujawniła, w jaki sposób wraz z mężem wychowuje swoje pociechy. Na jaw wyszło, że para chce chronić córki przed wirtualnymi zagrożeniami jak najdłużej.
Zofia Zborowska doskonale zdaje sobie sprawę ze współczesnych zagrożeń, które dotyczą nie tylko otaczającej nas rzeczywistości, ale i tej wirtualnej. Z tego względu wciąż chroni wizerunki swoich córek w sieci, ale nie tylko. W rozmowie z Weroniką Zajac z Plotka ujawniła, jakie jeszcze zasady wprowadziła w domu, by zapewnić bezpieczeństwo czteroletniej Nadziei i dwuletniej Jaśminie, i wychować je na mądre dziewczyny.
- Czas przed ekranem jest bardzo krótkim czasem. Bajki zaczęła starsza córka oglądać dopiero, jak miała trzy lata. Z młodszą już nie jest tak łatwo, bo starsza ogląda. Chronimy ich wizerunek w sieci i będziemy to robić myślę, że zawsze. Mam nadzieję, że media społecznościowe będą miały dopiero, jak będą miały jakieś 16 lat. To nam się nie zmieni - zapewniła Zofia Zborowska.
W dalszej części rozmowy Zofia Zborowska otworzyła się na temat zagrożeń związanych z rzeczywistością wirtualną. Podkreśliła, że należy do pierwszego pokolenia, które musi radzić sobie z wychowaniem dzieci w tej przestrzeni. - Żyjemy w bardzo trudnych czasach. Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które wychowuje dzieci w tej wirtualnej rzeczywistości, która nie do końca jest wirtualną rzeczywistością, bo już z tego, co wiem, to dzieci w wieku nastu lat chodzą na jakieś koncerty wirtualne. Spotykają się z ludźmi, żeby grać w jakieś gry. Ja nie wiem, czy jestem jeszcze boomerką, czy nie, ale dla mnie to jest nie do pomyślenia - wyznała.
Zofia Zborowska nie ma wątpliwości, że przed tym wszystkim musi chronić dzieci. - Wypuszczanie dziecka samego do internetu to jest dokładnie tak, jakbyś wypuściła dziecko samo do miasta. Może im się stać krzywda. Mogą zobaczyć sceny, sytuacje, których absolutnie nie powinny widzieć w swoim wieku. I również mogą być zaczepione przez osoby, które są tam ze złymi intencjami - podkreśliła.