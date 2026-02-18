W programie "Mam talent!" szykuje się duża zmiana. Po odejściu Agnieszki Woźniak-Starak ze stacji TVN produkcja musiała znaleźć nową prowadzącą. Pod koniec 2025 roku oficjalnie ogłoszono, że w 17. sezonie show jej miejsce zajmie Paulina Krupińska, która stworzy duet z Janem Pirowskim. 17 lutego, podczas wiosennej ramówki TVN, prezenterka w rozmowie z Weroniką Zając odniosła się do swojej nowej roli.

Paulina Krupińska ujawnia kulisy rozmów z Agnieszką Woźniak-Starak o "Mam talent!". Oto co jej doradziła

Jak się okazuje, jeszcze zanim doszło do oficjalnych zmian, Agnieszka Woźniak-Starak miała sugerować Paulinie Krupińskiej, że świetnie odnalazłaby się w tym formacie. - Agnieszka była taką osobą, która zawsze mówiła: "Paula, ty byś się idealnie nadawała do tego formatu. On jest skrojony pod ciebie". To było bardzo miłe - wyjawiła prezenterka.

Była gospodyni talent show podzieliła się również z następczynią kilkoma praktycznymi wskazówkami dotyczącymi pracy przy programie. - Doradziła mi, żeby na pewno zakładać na backstage'u wygodne buty, bo my tam czasem stoimy po 16 godzin. To była bardzo cenna rada i dziękuję za nią Agnieszce - przyznała w rozmowie z Plotkiem. Jak podkreśliła, jeszcze ważniejsza od kwestii organizacyjnych była inna rada. - Poradziła mi też, żeby być po prostu sobą - dodała była Miss Polonia.

Paulina Krupińska dostała wiadomość od Agnieszki Woźniak-Starak. Tak zareagowała na wieści o "Mam talent!"

W tej samej rozmowie Krupińska zdradziła również, jak Woźniak-Starak zareagowała na informację, że to właśnie ona przejmie jej miejsce w "Mam talent". - Ucieszyła się, od razu mi napisała wiadomość prywatną. Znamy się, więc wiem, że Agnieszka z serca życzy mi wszystkiego dobrego - stwierdziła.

W rozmowie pojawił się także wątek obecnych zawodowych wyborów byłej prowadzącej. Krupińska nie kryła sympatii i wsparcia dla koleżanki z branży. - Wróciła do korzeni, bo pracowała w TVP jeszcze zanim trafiła do "Dzień dobry TVN". Ja jej kibicuję, to jest dziewczyna odważna, która łamie wiele schematów, nie boi się wielu wyzwań. Chyba jest tam jej dobrze - podsumowała.