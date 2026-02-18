Pręgowski chce jechać na Eurowizję. To nieśmieszny żart? Szmajkowski ma swoją teorię

Udział Piotra Pręgowskiego z piosenką "Parawany tango" w preselekcjach eurowizyjnych wywołał wiele skrajnych emocji. Jedni odbierają to jako muzyczny żart i podchodzą do sprawy z dużym dystansem. Inni są oburzeni na decyzję komisji konkursowej, która dopuściła ten utwór do preselekcji. Co o sprawie myśli Kuba Szmajkowski? Te słowa mogą zaskoczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Pręgowski chce jechać na Eurowizję? Szmajkowski zabrał głos

Szmajkowski zabrał głos w sprawie Pręgowskiego w preselekcjach do Eurowizji. "Nie będę obiektywny"

Kuba Szmajkowski wśród wielu fanów Eurowizji w Polsce uchodzi za wymarzonego reprezentanta. Zdolny wokalista kilkukrotnie próbował już swoich sił w preselekcjach, a jego występy były chwalone, chociaż ostatecznie nie udawało mu się zostać reprezentantem Polski. W podcaście Plotka Szmajkowski przyznał, że nie zdecydował się na start w tegorocznych preselekcjach do Eurowizji. Co jednak myśli o stawce zakwalifikowanych wykonawców? W rozmowie z Marcinem Wolniakiem w "Galaktyce Plotek" wyznał, że udział Piotra Pręgowskiego wcale mu nie przeszkadza.

- To musi być tak, że ta stawka musi być różnorodna. Ja w ogóle nie widzę w tym nic złego. Jestem też fanem "Rancza", więc nie będę obiektywny. I bardzo lubię Jolę i Pietrka. Żałuję, że Pietrek w tym roku bez Joli. Trzymam kciuki za pana Piotra - powiedział Kuba Szmajkowski.

Kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2026? Zdecydują wyłącznie widzowie

Przypomnijmy, że początkowo TVP zapowiadała organizację koncertu preselekcyjnego w dniu 14 lutego. Plany się jednak zmieniły. Ostatecznie publiczny nadawca zdecydował, że ósemka zakwalifikowanych wykonawców nagra swoje występy w studiu programu "Jaka to melodia?". Całość zostanie wyemitowana na antenie TVP1 7 marca o 17:35, a o tym, kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2026 w Wiedniu, zdecydują wyłącznie widzowie. Wyniki zostaną ogłoszone w "Pytaniu na śniadanie" 8 marca. Wśród faworytów do zwycięstwa wymienia się m.in. Alicję Szemplińską z utworem "Pray" i Anastazję Maciąg z piosenką "Wild child". Całą rozmowę Marcina Wolniaka z Kubą Szmajkowskim w "Galaktyce Plotek" znajdziesz w linku poniżej.