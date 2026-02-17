Nie tylko Krupińska zachwyciła fryzurą na ramówce TVN. Stylista zabrał głos

Na prezentacji wiosennej ramówki TVN nie zabrakło polskich gwiazd, które pokazały się w okazałych stylizacjach. O ocenę fryzur celebrytów poprosiliśmy modowego eksperta i właściciela salonu premium, Michała Musiała. Nie miał wątpliwości, kto wypadł najlepiej na czerwonym dywanie.
Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem wyznał, że jedną z najlepiej uczesanych gwiazd na ściance ramówki TVN była Paulina Krupińska. Prowadząca "Dzień dobry TVN" została wyróżniona przez włosowego eksperta. - Paulina Krupińska bez wątpienia zajmuje jedno z najwyższych miejsc na podium w kwestii doboru fryzury. Widać, że całość została przemyślana i wymodelowana, lecz absolutnie nie ma tu mowy o przesadzie - i o to właśnie chodzi. Przedziałek na środku nadał twarzy doskonałych proporcji, a miękkie, bardzo subtelne fale świetnie wpisały się w charakter wydarzenia. Klasyka zawsze się obroni - stwierdził Michał Musiał.
Stylista wśród tych najlepiej uczesanych wskazał także Małgorzatę Rozenek. - Jak większość gwiazd, postawiła na fale. Ograła je jednak w nieco inny, bardziej niekonwencjonalny sposób. Celebrytka zarzuciła wszystkie włosy do tyłu, odsłaniając tym samym ramiona. To bardzo dobre rozwiązanie, które jednak rzadko jest wybierane. Całość prezentuje się bardzo elegancko i lekko. Nie można się do niczego przyczepić - stwierdził Michał Musiał.
Na wyróżnienie według eksperta zasłużyła także Małgorzata Tomaszewska. Prezenterka "Dzień dobry TVN" postawiła na proste włosy, ale pielęgnacja była kluczem do sukcesu. - Małgorzata Tomaszewska zdecydowała się na nowoczesny i minimalistyczny look. Gładkie, proste włosy dodały jej pazura i prezentowały się bardzo futurystycznie. To opcja, która obroni się bez względu na okazję, czy kontekst. Przy odpowiedniej pielęgnacji w właściwie wykonanej koloryzację tego typu fryzura to bezpieczna i stylowa opcja dla większości kobiet - podsumował Michał Musiał.