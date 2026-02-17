Czerwik wybrał top stylizacje z ramówki TVN. "Ona rozwala system"

17 lutego stacja TVN zaprezentowała swoją wiosenną ramówkę. Tuż przed oficjalnym wydarzeniem gwiazdy pokazały się na czerwonym dywanie. Wśród nich wypatrzyliśmy m.in. Małgorzatę Rozenek, Paulinę Krupińską, Magdę Gessler, Małgorzatę Tomaszewską, Barbarę Kurdej-Szatan czy Marcina Prokopa. O opinię na temat stylizacji celebrytów poprosiliśmy popularnego projektanta i eksperta w branży modowej, Roberta Czerwika. Specjalnie dla Plotka wskazał topowe looki z ramówki TVN-u.

Czerwik pod wrażeniem stylizacji Gessler: To bardziej spektakl niż stylizacja

Robert Czerwik wyróżnił stylizację, w której na ramówce pojawiła się Magda Gessler. Projektant stwierdził wręcz, że słynna kreatorka smaków "rozwala system". - To jest czysta esencja Magdy - odwaga, konsekwencja i ogromny dystans do siebie. Ten look to bardziej spektakl niż stylizacja. Monumentalny, oversize’owy płaszcz w intensywnym różu z gigantycznym kołnierzem i bufkami tworzy rzeźbiarską sylwetkę, a mocna czerwień pod spodem tylko podkręca dramatyzm. Ryzykowne połączenie różu i czerwieni u niej działa, bo ona operuje kolorem emocjonalnie, a nie "zgodnie z zasadami". Wielkie loki, złoto, objętość wszystko jest spójne i absolutnie rozpoznawalne. Ona nie próbuje być modna. Ona jest konsekwentnie sobą. I właśnie za to totalnie rozwala system - powiedział projektant.

Magda Gessler na prezentacji wiosennej ramówki TVN Magda Gessler na prezentacji wiosennej ramówki TVN. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Wieniawa wypadła niemal perfekcyjnie. Odrobinę zawiódł gorset

Na wyróżnienie ze strony Roberta Czerwika zasłużyła także Julia Wieniawa. Według eksperta sam gorset był jednak nieco niedopracowany. - Tu naprawdę wszystko zaczyna się od beauty - makijaż i włosy wyglądają obłędnie. Bardzo świeżo, gładko, hollywoodzko i totalnie „hot". Całość daje efekt eleganckiego glow bez przesady. Suknia to klasyczne, bardzo wieczorowe rozwiązanie - czarna, dopasowana, z gorsetową konstrukcją i transparentnymi panelami, które dodają seksapilu, ale nadal trzymają klimat elegancji. Podoba mi się ten kierunek, choć minimalnie brakuje perfekcji w wykończeniu gorsetu, który mógłby być jeszcze bardziej dopracowany. Torebka za to strzał w punkt świetnie dopełnia całość i dodaje stylizacji charakteru. Bardzo udany, zmysłowy look - podsumował Robert Czerwik.

Czerwik wyróżnił Wędzikowską: Wszystko opiera się na formie i proporcjach

Do tych najlepiej ubranych modowy ekspert zaliczył także Malwinę Wędzikowską. Prowadząca program "The Traitors. Zdrajcy" postawiła na prostostę i nowoczesność. - Malwina bardzo lubi takie rozwiązania bardzo modowe, bardzo czyste. I ja ją w tym looku naprawdę lubię. To minimalistyczna, ale mocna forma - krótka sukienka o super czystej linii z szerokimi, rozbudowanymi ramionami daje nowoczesną, wyraźnie zarysowaną sylwetkę. Prosto, nowocześnie, bez zbędnych ozdobników wszystko opiera się na formie i proporcjach. Świetne kolczyki, bardzo dobry make-up i włosy, a do tego pięknie „wykreowane" nogi całość wygląda świeżo, modowo i bardzo spójnie - podkreślił ekspert.

Stylista fryzur zachwycony lookiem Krupińskiej. "Klasyka zawsze się obroni"

Swoje zdanie na temat fryzur gwiazd ramówki TVN wyraził także stylista fryzur Michał Musiał. W rozmowie z Plotkiem wyznał, że największe wrażenie zrobiła na nim Paulina Krupińska. - Paulina Krupińska bez wątpienia zajmuje jedno z najwyższych miejsc na podium w kwestii doboru fryzury. Widać, że całość została przemyślana i wymodelowana, lecz absolutnie nie ma tu mowy o przesadzie - i o to właśnie chodzi. Przedziałek na środku nadał twarzy doskonałych proporcji, a miękkie, bardzo subtelne fale świetnie wpisały się w charakter wydarzenia. Klasyka zawsze się obroni - stwierdził ekspert.