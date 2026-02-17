Szmajkowski o chorobie i pobycie w szpitalu. Coming out wpłynął na rekonwalescencję?

Kuba Szmajkowski, który w ostatnich miesiącach zmagał się z problemami zdrowotnymi, ponownie wrócił do tematu swojego pobytu w szpitalu. 17 lutego, w rozmowie z Marcinem Wolniakiem w podcaście "Galaktyka Plotek" wokalista zaznaczył, że kluczową rolę w jego rekonwalescencji odegrała zmiana w jego życiu osobistym.
Kuba Szmajkowski w rozmowie z Marcinem Wolniakiem zdradził, że podczas pobytu w szpitalu zdiagnozowano u niego chorobę autoimmunologiczną, co początkowo go zmartwiło. - Bardzo się załamałem i wystraszyłem. Nie wiedziałem, o co chodzi. Wierzę medycynie i jestem wdzięczny ludziom, którzy mnie wtedy leczyli i mi pomogli, bo byłem w naprawdę ciężkim stanie i cieszę się, że z tego wyszedłem cało - przyznał. Mimo to, jak zaznaczył, po swoim coming oucie poczuł ogromną ulgę, co miało wpływ na jego stan zdrowia.
W momencie, kiedy to wyszło (coming out - przyp.red.), poczułem ulgę i kiedy moja rodzina się o tym dowiedziała, nawet ta dalsza, to odstawiłem leki. I do dziś jestem bez leków, bez których nie powinienem funkcjonować. Wszystko jest okej
- wyjaśnił Szmajkowski, podkreślając, że to właśnie poczucie wolności i akceptacji pomogło mu w odzyskaniu równowagi. Wokalista dodał również, że czasem problemy zdrowotne nie tkwią w ciele, lecz w psychice. - Jak uleczysz siebie, osobę, która nigdy nie została wysłuchana, to okazuje się, że możesz normalnie funkcjonować i jesteś w stu procentach zdrowy. Na maksa w to wierzę - podsumował wątek.
Kuba Szmajkowski przez długi czas unikał rozmów na temat swojego życia prywatnego. Jednak we wrześniu 2025 roku oficjalnie potwierdził, że jest w związku. Wokalista opublikował nagranie, na którym trzyma się za ręce z tajemniczym chłopakiem. Fani natychmiast zaczęli dopytywać, czy to oznacza, że Kuba jest w związku. Wkrótce okazało się, że jego partnerem jest Emilio Araya, szwedzki choreograf, który współpracował z Kubą przy przygotowaniach do preselekcji Eurowizji z piosenką "Pray". Po kilku dniach niepewności, redakcja Pudelka skontaktowała się z Kubą i zapytała wprost, czy jest w związku z Emilio. Wokalista potwierdził te przypuszczenia. "Jestem szczęśliwie zakochany" - odpowiedział. Cały odcinek znajdziesz w poniższym linku.