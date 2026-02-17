Szmajkowski o chorobie i pobycie w szpitalu. Coming out wpłynął na rekonwalescencję?

Kuba Szmajkowski, który w ostatnich miesiącach zmagał się z problemami zdrowotnymi, ponownie wrócił do tematu swojego pobytu w szpitalu. 17 lutego, w rozmowie z Marcinem Wolniakiem w podcaście "Galaktyka Plotek" wokalista zaznaczył, że kluczową rolę w jego rekonwalescencji odegrała zmiana w jego życiu osobistym.

Zobacz wideo Szmajkowski ujawnia szczegóły swojej choroby. "Byłem w bardzo ciężkim stanie"

Kuba Szmajkowski o chorobie autoimmunologicznej. Nie leki mu pomogły, a poczucie ulgi związane z coming outem

Kuba Szmajkowski w rozmowie z Marcinem Wolniakiem zdradził, że podczas pobytu w szpitalu zdiagnozowano u niego chorobę autoimmunologiczną, co początkowo go zmartwiło. - Bardzo się załamałem i wystraszyłem. Nie wiedziałem, o co chodzi. Wierzę medycynie i jestem wdzięczny ludziom, którzy mnie wtedy leczyli i mi pomogli, bo byłem w naprawdę ciężkim stanie i cieszę się, że z tego wyszedłem cało - przyznał. Mimo to, jak zaznaczył, po swoim coming oucie poczuł ogromną ulgę, co miało wpływ na jego stan zdrowia.

W momencie, kiedy to wyszło (coming out - przyp.red.), poczułem ulgę i kiedy moja rodzina się o tym dowiedziała, nawet ta dalsza, to odstawiłem leki. I do dziś jestem bez leków, bez których nie powinienem funkcjonować. Wszystko jest okej

- wyjaśnił Szmajkowski, podkreślając, że to właśnie poczucie wolności i akceptacji pomogło mu w odzyskaniu równowagi. Wokalista dodał również, że czasem problemy zdrowotne nie tkwią w ciele, lecz w psychice. - Jak uleczysz siebie, osobę, która nigdy nie została wysłuchana, to okazuje się, że możesz normalnie funkcjonować i jesteś w stu procentach zdrowy. Na maksa w to wierzę - podsumował wątek.

Kuba Szmajkowski potwierdził, że jest zakochany. Kim jest jego partner?

Kuba Szmajkowski przez długi czas unikał rozmów na temat swojego życia prywatnego. Jednak we wrześniu 2025 roku oficjalnie potwierdził, że jest w związku. Wokalista opublikował nagranie, na którym trzyma się za ręce z tajemniczym chłopakiem. Fani natychmiast zaczęli dopytywać, czy to oznacza, że Kuba jest w związku. Wkrótce okazało się, że jego partnerem jest Emilio Araya, szwedzki choreograf, który współpracował z Kubą przy przygotowaniach do preselekcji Eurowizji z piosenką "Pray". Po kilku dniach niepewności, redakcja Pudelka skontaktowała się z Kubą i zapytała wprost, czy jest w związku z Emilio. Wokalista potwierdził te przypuszczenia. "Jestem szczęśliwie zakochany" - odpowiedział. Cały odcinek znajdziesz w poniższym linku.