Kuba Szmajkowski jest jednym z popularniejszych artystów młodego pokolenia. Wokalista, choć może pochwalić się sporym gronem oddanych fanów, dba przy tym o swoją prywatność. W połowie 2025 roku zdecydował się jednak na własnych warunkach wyznać, że jest w szczęśliwym związku. W nowym odcinku "Galaktyki Plotek" poruszył ten temat wraz z naszym dziennikarzem Marcinem Wolniakiem.

Kuba Szmajkowski wyznał prawdę o coming oucie. "To jest absolutnie niezrozumiałe"

Na początku wywiadu Szmajkowski opowiedział więcej o swojej relacji z Emilio Arayą - tancerzem i choreografem ze Szwecji. Wtem prowadzący dopytał go o moment, w którym zdecydował dokonać coming outu i opublikować po raz pierwszy ich wspólne nagranie w sieci. Piosenkarz wyznał, jak to wspomina. - Ja nie rozumiem czegoś takiego jak coming out, ponieważ "why do we have to do that?" [z ang. - czemu musimy to robić?] - zaczął Szmajkowski.

Jeżeli kochasz kogoś, to po prostu kogoś kochasz. Ja nie uznaję czegoś takiego, jak coming out. Dla mnie to jest absolutnie niezrozumiałe i trochę się na to nie godzę

- wyjaśnił muzyk w naszym podcaście. - Po prostu jestem sobą, jeżeli coś ci nie pasuje, to "just keep it" [z ang. - zachowaj to dla siebie]. To jest moje podejście - dodał muzyk.

Szmajkowski przypomniał również, że jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem związku dodawał zdjęcia z partnerem, lecz nikogo to za bardzo nie interesowało. Media zwróciły uwagę na ten fakt dopiero po publikacji filmiku przez Emilia. Wtedy też Szmajkowski zdecydował ujawnić, że jest szczęśliwie zakochany.

Tak Kuba Szmajkowski poznał się z partnerem. Współpracowali ze sobą

Przypomnijmy, że w 2025 roku Szmajkowski starał się o wyjazd do Bazylei, by reprezentować Polskę na konkursie Eurowizji z piosenką "Pray". Jak się okazało, Emilio znalazł się w ekipie piosenkarza, współtworząc z nimi cały występ na polskie preselekcje. Z czasem obydwoje zaczęli pojawiać się wspólnie na zdjęciach, a fani spekulowali na temat ich relacji. Dopiero we wrześniu Szmajkowski potwierdził, że faktycznie jest w związku, po tym, jak tancerze udostępnił ich wspólne nagranie w mediach społecznościowych. Cały odcinek znajdziesz w poniższym linku.