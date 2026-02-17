Kuba Szmajkowski jest jednym z popularniejszych artystów młodego pokolenia. Wokalista, choć może pochwalić się sporym gronem oddanych fanów, dba przy tym o swoją prywatność. W połowie 2025 roku zdecydował się jednak na własnych warunkach wyznać, że jest w szczęśliwym związku. W nowym odcinku "Galaktyki Plotek" poruszył ten temat wraz z naszym dziennikarzem Marcinem Wolniakiem.
Na początku wywiadu Szmajkowski opowiedział więcej o swojej relacji z Emilio Arayą - tancerzem i choreografem ze Szwecji. Wtem prowadzący dopytał go o moment, w którym zdecydował dokonać coming outu i opublikować po raz pierwszy ich wspólne nagranie w sieci. Piosenkarz wyznał, jak to wspomina. - Ja nie rozumiem czegoś takiego jak coming out, ponieważ "why do we have to do that?" [z ang. - czemu musimy to robić?] - zaczął Szmajkowski.
Jeżeli kochasz kogoś, to po prostu kogoś kochasz. Ja nie uznaję czegoś takiego, jak coming out. Dla mnie to jest absolutnie niezrozumiałe i trochę się na to nie godzę
- wyjaśnił muzyk w naszym podcaście. - Po prostu jestem sobą, jeżeli coś ci nie pasuje, to "just keep it" [z ang. - zachowaj to dla siebie]. To jest moje podejście - dodał muzyk.
Szmajkowski przypomniał również, że jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem związku dodawał zdjęcia z partnerem, lecz nikogo to za bardzo nie interesowało. Media zwróciły uwagę na ten fakt dopiero po publikacji filmiku przez Emilia. Wtedy też Szmajkowski zdecydował ujawnić, że jest szczęśliwie zakochany.
Przypomnijmy, że w 2025 roku Szmajkowski starał się o wyjazd do Bazylei, by reprezentować Polskę na konkursie Eurowizji z piosenką "Pray". Jak się okazało, Emilio znalazł się w ekipie piosenkarza, współtworząc z nimi cały występ na polskie preselekcje. Z czasem obydwoje zaczęli pojawiać się wspólnie na zdjęciach, a fani spekulowali na temat ich relacji. Dopiero we wrześniu Szmajkowski potwierdził, że faktycznie jest w związku, po tym, jak tancerze udostępnił ich wspólne nagranie w mediach społecznościowych. Cały odcinek znajdziesz w poniższym linku.