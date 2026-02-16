7 stycznia Andziaks i Luka powitali na świecie drugie dziecko - syna, który otrzymał imię Franco. Początkowo para zastanawiała się nad innymi imionami - Tiago i Louis. Ostatecznie oba poszły w odstawkę. - Charlie też mówiła do niego Franco. Ale ja nie byłam pewna. Sama wymyśliłam, a potem nie byłam pewna. Długo się zastanawiałam - mówiła na najnowszym nagraniu influencerka. Pod wideo zaroiło się od komentarzy. Wybór imienia zaskoczył niektórych internautów. "Czy może mi ktoś nieironicznie wyjaśnić zamiłowanie influencerów do egzotycznie brzmiących imion?", "Nie spodziewałam się takiego imienia. Dlaczego Franco?" - pisali. W rozmowie z Plotkiem do całego zamieszania odniosła się Pola Wiśniewska. Celebrytka nie przebierała w słowach.

Pola Wiśniewska zwróciła uwagę na ważną rzecz. "Dajmy każdemu żyć po swojemu"

Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski również zdecydowali się na nietypowe imiona dla swoich synów. Starszego z nich nazwali Falco, młodszego Noel. Celebrytka nie ma wątpliwości, że wybór imienia to tylko i wyłącznie sprawa rodziców. "Wybór imienia jest bardzo osobistą decyzją rodziców, więc każde imię, które im się podoba, jest piękne i nie widzę powodów do komentowania czyichś wyborów" - zaznaczyła w rozmowie z Plotkiem.

Celebrytka zdradziła także, czym kierowała się przy wyborze imion dla swoich synów. "W naszym przypadku te wybory imion były bardzo naturalne, nie tylko nam się podobały, ale też pasowały do naszej rodziny. Przy Falco nie mieliśmy dylematów, ale przy Noelu długo nie mogliśmy się zdecydować, było wiele pomysłów. Dziś myślę, że nie mogliśmy wybrać lepiej, ale wtedy mierzyliśmy się z publicznym osądem, więc jeszcze raz powtórzę, że jest to decyzja tylko i wyłącznie rodziców i nikt z nas nie powinien czuć się uprawniony do oceniania tak osobistych wyborów. Dajmy każdemu żyć po swojemu" - apelowała.

Dominika Serowska przy wyborze imienia inspirowała się Beckhamami. Tak zareagowała na wybór Andziaks

Do gorącej dyskusji, która nieustannie rozrasta się pod filmem Andziaks, odniosła się także Dominika Serowska. "O wow, Franco brzmi super!" - zachwycała się w rozmowie z Plotkiem celebrytka. Przy okazji Serowska zdradziła kulisy wyboru imienia dla własnego syna. "U nas inspiracją do wyboru imienia dla synka była Victoria Beckham, która również nazwała tak jednego, ze swoich synów. Uznaliśmy też, że fajnie brzmi z nazwiskiem Hakiel, a więc jest Romeo Jeremi Hakiel" - wyjawiła.