Andziaks, a właściwie Angelika Trochonowicz, od lat relacjonuje swoje życie w mediach społecznościowych. Wielu zarzuca jej, że jest przykładem nadmiernego sharentingu, pokazując codzienność z udziałem córki Charlotte, która w tym roku skończy sześć lat. Na początku tego roku influencerka urodziła drugie dziecko - syna. Fani przebierali nogami, nie mogąc się już doczekać, aż Andziaks zdradzi jego imię. Już wiadomo, że pociecha ma na imię Franco. Co o takim wyborze sądzi Dominika Serowska? Ujawniła to w rozmowie z Plotkiem.

Dominika Serowska o wyborze imienia przez Andziaks. Czym sama się inspirowała?

Pod koniec 2024 roku Serowska i Hakiel powitali na świecie syna, któremu dali na imię Romeo. To wzbudziło emocje i komentarze ze względu na dość nietypowy wybór. Andziaks i jej mąż Luka, czyli Łukasz Trochonowicz, również postawili na nietypowe imię - tak jak w przypadku córki. Co o wyborze influencerskiej pary sądzi Dominika Serowska?

- O wow, Franco brzmi super! - zareagowała. Wyjawiła nam również, czym sama się inspirowała, nadając imię synowi. - U nas inspiracją do wyboru imienia dla synka, była Victoria Beckham, która również nazwała tak jednego ze swoich synów. Uznaliśmy też, że fajnie brzmi z nazwiskiem Hakiel, a więc jest Romeo Jeremi Hakiel - dowiedzieliśmy się od celebrytki.

Dominika Serowska chwali się wagą po ciąży

Dominika Serowska prężnie działa w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się ujęciami z ukochanym i synkiem. Niedawno gościła w naszym podcaście "Galaktyka Plotek" i w rozmowie z Marcinem Wolniakiem wyznała, że przed ciążą ważyła 48 kilogramów. Teraz chciałaby wrócić do takiej wagi. - Ja ważę teraz tyle, co pewnie większość przeciętnych kobiet w Polsce. Ja zawsze byłam bardzo szczupła. Ja zachodząc w ciążę ważyłam 48 kilo. Wiem, że dla kogoś to jest za mało, ale ja to lubię, mi się to podobało, ja się dobrze czułam. Będę dążyć do takiej wagi albo bliskiej - mówiła. 8 lutego Serowska pochwaliła się, ile dziś waży. Na opublikowanym przez nią zdjęciu na InstaStories widzimy, że obecnie to niecałe 63 kilogramy. "Prawie kilogram w niecały miesiąc, to nawet sukces w przypadku, kiedy waga długo stała" - napisała zadowolona celebrytka. Całą rozmowę znajdziecie tutaj: