W niedzielę 15 lutego w programie "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News gościł Karol Nawrocki. Rozmowa trwała ponad godzinę i dotyczyła między innymi prezydenckiej ustawy mającej obniżyć koszty energii, rekordowej liczby zawetowanych ustaw, sporu między Karolem Nawrockim i Włodzimierzem Czarzastym, a także głośnego programu SAFE. Dorota Anna Wróblewska, specjalistka ds. public relations i mentorka marki osobistej w rozmowie z Plotkiem oceniła, jak wypadł prezydent.

Karol Nawrocki wystąpił w programie Bogdana Rymanowskiego. Co zauważyła ekspertka?

Prezydent pojawił się w studiu w granatowym garniturze, który zestawił z klasyczną białą koszulą i bordowym krawatem. Wydawał się też spokojny i pewny siebie. Dorota Anna Wróblewska w rozmowie z nami oceniła, że Nawrocki pokazał wyraźnie dwa oblicza. - Pierwsza rzecz to prezydent w kontekście liderowania w polskiej polityce i społeczeństwu. Słowem, postawą i mową ciała wyraźnie akcentuje swój leadership (pol. przywództwo) wynikający z zajmowanej pozycji - tłumaczy ekspertka.

- W komunikacji jest dużo "ja", "mogę", "wolno mi", chociażby "ja mogę lecieć, gdzie chcę" (o wizytach zagranicznych) - to bardzo silne podkreślanie swojej pozycji, niezależności postawy oraz podejmowanych decyzji - kontynuowała.

Wróblewska zauważyła też pewne podobieństwa do stylu komunikacji Donalda Trumpa. - Karol Nawrocki mocno pracuje na swój wizerunek prezydenta, który może wszystko i jest asertywny. Czyżby wzorował się na Donaldzie Trumpie? Można odczuć tu zarówno pozytywne, jak i negatywne możliwe skutki takiej postawy i komunikacji politycznej. W przeciwieństwie do amerykańskiego prezydenta Karol Nawrocki łagodzi ten przekaz deklaracjami o otwartości na współpracę z przeciwnikami politycznymi. Co oczywiście może pozostać bez pokrycia, ale widać w tym przemyślaną taktykę komunikacji. Zdecydowanie zgrabniejszą i zapewne bardziej skuteczną niż w przypadku jego poprzednika - wyjaśniła.

Specjalistka porównała Karola Nawrockiego z jego poprzednikami

Dorota Anna Wróblewska zauważyła też, że Karol Nawrocki wypada lepiej od swoich poprzedników. - Stara się konkretnie, merytorycznie odpowiadać na pytania, co jest wielkim plusem w porównaniu do Andrzeja Dudy czy Bronisława Komorowskiego. Bliżej mu w tym do Lecha Kaczyńskiego, co nie jest dziwne - oceniła.

Ekspertka zwróciła uwagę również na strój prezydenta, który chętnie sięga po polskie marki. - Noszenie ubrań, butów czy akcesoriów polskich firm ma być jednym z charakterystycznych cech wizerunku prezydenta. To bardzo dobry kierunek (...) To element długofalowej strategii wizerunkowej, obliczonej prawdopodobnie nie tylko na rzecz pełnienia obecnej funkcji, ale także potencjalnie, w przyszłości, pozycji lidera całej polskiej prawicy i nie tylko - podsumowała ekspertka w rozmowie z nami.