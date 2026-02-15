Siódma edycja "The Voice Senior" za nami. Violetta Kapcewicz ze Szklarskiej Poręby wygrała program, z czego nie kryje dumy Andrzej Piaseczny, który towarzyszył uczestniczce podczas muzycznej przygody. Wokalistka opuściła program z niepowtarzalnym doświadczeniem, prestiżową statuetką oraz nagrodą w wysokości 50 tys. złotych. Po zakończeniu emisji finału mieliśmy okazję porozmawiać ze zwyciężczynią muzycznego show.

REKLAMA

Zobacz wideo Piaseczny szczerze o śpiewaniu z playbacku

Violetta Kapcewicz wygrała "The Voice Senior". Ma jasny plan, co zrobi z pieniędzmi

Zwyciężczyni nie kryła wzruszenia po ogłoszeniu werdyktu. Kapcewicz była wspierana przez Andrzeja Piasecznego, który przekazał jej wiele cennych rad. Najważniejsza z nich dotyczy podejścia do występów, które bywają emocjonujące. - Nauczył mnie, żeby się nie stresować za bardzo, żeby przyjmować na luzie to wszystko, co się dzieje wokół mnie, nie przejmować się, bo spotkałam się z głosami wspierającymi, jak i nie... - zaznaczyła uczestniczka. Kapcewicz dodała, że stara się nie brać do siebie hejterskich komentarzy. - Nie przyjmuję złej energii - dodała.

Co z kolei Violetta Kapcewicz zrobi z wygraną? Przeznaczy środki na coś bardzo funkcjonalnego. - Na pewno zmienię mój stary model samochodu na nowszy, bo mam takiego starego opla, który ma 17 lat... - zaznaczyła uczestniczka z uśmiechem na twarzy.

Andrzej Piaseczny poruszony po finale. Słuchaczom może zagwarantować jedno

Po finale "The Voice Senior" mogliśmy porozmawiać również z Andrzejem Piasecznym. Spytaliśmy wokalistę, czy ma jakąś radę dla zwyciężczyni, która opuściła program ze słynną statuetką i zaczyna wyjątkowy rozdział swojego życia. Przed nią szansa na zrobienie dużej kariery. - To będzie takie moje skryte marzenie i życzenie, żeby Viola naprawdę śpiewała teraz dla wszystkich, żeby można było ją tu i ówdzie usłyszeć na żywo. Proszę mi wierzyć - na żywo jest jeszcze lepiej niż przez telewizor! - zaznaczył dumnie Andrzej Piaseczny.