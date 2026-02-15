Siódma edycja "The Voice Senior" za nami. Violetta Kapcewicz ze Szklarskiej Poręby wygrała program, z czego nie kryje dumy Andrzej Piaseczny, który towarzyszył uczestniczce podczas muzycznej przygody. Wokalistka opuściła program z niepowtarzalnym doświadczeniem, prestiżową statuetką oraz nagrodą w wysokości 50 tys. złotych. Po zakończeniu emisji finału mieliśmy okazję porozmawiać ze zwyciężczynią muzycznego show.
Zwyciężczyni nie kryła wzruszenia po ogłoszeniu werdyktu. Kapcewicz była wspierana przez Andrzeja Piasecznego, który przekazał jej wiele cennych rad. Najważniejsza z nich dotyczy podejścia do występów, które bywają emocjonujące. - Nauczył mnie, żeby się nie stresować za bardzo, żeby przyjmować na luzie to wszystko, co się dzieje wokół mnie, nie przejmować się, bo spotkałam się z głosami wspierającymi, jak i nie... - zaznaczyła uczestniczka. Kapcewicz dodała, że stara się nie brać do siebie hejterskich komentarzy. - Nie przyjmuję złej energii - dodała.
Co z kolei Violetta Kapcewicz zrobi z wygraną? Przeznaczy środki na coś bardzo funkcjonalnego. - Na pewno zmienię mój stary model samochodu na nowszy, bo mam takiego starego opla, który ma 17 lat... - zaznaczyła uczestniczka z uśmiechem na twarzy.
Po finale "The Voice Senior" mogliśmy porozmawiać również z Andrzejem Piasecznym. Spytaliśmy wokalistę, czy ma jakąś radę dla zwyciężczyni, która opuściła program ze słynną statuetką i zaczyna wyjątkowy rozdział swojego życia. Przed nią szansa na zrobienie dużej kariery. - To będzie takie moje skryte marzenie i życzenie, żeby Viola naprawdę śpiewała teraz dla wszystkich, żeby można było ją tu i ówdzie usłyszeć na żywo. Proszę mi wierzyć - na żywo jest jeszcze lepiej niż przez telewizor! - zaznaczył dumnie Andrzej Piaseczny.