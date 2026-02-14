Marta Nawrocka od 6 sierpnia pełni funkcję pierwszej damy. Prezydentowa stara się być widoczna w mediach, chętnie zabierając głos. Jest również aktywna w mediach społecznościowych. 14 lutego na antenie TVN24 pojawił się wywiad z żoną Karola Nawrockiego, który przeprowadziła Joanna Kryńska. Naszą uwagę przykuła beżowa kreacja pierwszej damy. Co o stylizacji sądzi stylistka Iwona Sasin? To powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

Marta Nawrocka w oczach stylistki. To chciała przekazać pierwsza dama

Marta Nawrocka pojawiła się w studiu TVN24 w szarym garniturze i błękitnej koszuli. Jak zauważa stylistka Iwona Sasin, "to jeden z najbardziej klasycznych kodów wizualnych komunikujących kompetencję, racjonalność i spokój". - W kontekście telewizji informacyjnej nie jest to wybór przypadkowy. To strój, który nie konkuruje z treścią tego wywiadu, lecz ją wspiera - zauważa ekspertka. - Szarość garnituru działa tu jak kolor "neutralnej wiarygodności". Nie jest tak autorytarna jak czerń ani tak formalna jak granat. Szary sygnalizuje umiar, wyważenie, gotowość do rozmowy. To barwa często wybierana przez osoby, które chcą być odbierane jako merytoryczne, a nie dominujące - tłumaczy specjalista w rozmowie z Plotkiem.

Jak zauważa stylistka, wszystko jest w stroju Nawrockiej przemyślane. - Błękitna koszula wnosi do tej stylizacji element dostępności i zaufania. Psychologicznie błękit kojarzy się z uczciwością, spokojem i transparentnością, dlatego tak często pojawia się w komunikacji politycznej i medialnej. W tym zestawie łagodzi konstrukcyjność garnituru i sprawia, że wizerunek staje się bardziej ludzki niż urzędowy - komentuje Iwona Sasin.

Całość tworzy wizerunek osoby przygotowanej, ale nie sztywnej, profesjonalnej, ale nie odległej. W medium takim jak TVN24 to bardzo bezpieczna, a jednocześnie świadoma decyzja

- zauważa specjalistka. - Ta stylizacja nie prowokuje, nie manifestuje, nie narzuca narracji. Jej celem jest skupienie uwagi widza na słowach, nie na formie. A to w komunikacji publicznej bywa największą siłą - dodaje.

Marta Nawrocka wybrała bezpieczną stylizacje. To nie spodobało się stylistce

Stylistka podkreśla, że zestawienie szarego garnituru z błękitną koszulą to "jeden z najbardziej trafnych wyborów w biznesowych dress code'ach". - Błękit od lat funkcjonuje jako kolor "pierwszego zaufania", czytelny, profesjonalny, a jednocześnie lekki wizualnie. W środowiskach biznesowych i medialnych jest uznawany za jeden z najbezpieczniejszych, ale też najbardziej eleganckich wyborów koszulowych - wyjaśnia w rozmowie z Plotkiem Iwona Sasin. - W zestawieniu z szarością garnituru tworzy układ biznesowo doskonały, neutralny, uporządkowany i odporny na chwilowe trendy. To stylizacja, która nie wymaga tłumaczenia, sama w sobie komunikuje kompetencję, przygotowanie i koncentrację na treści - uzupełnia.

- Bardzo dobrze wpisuje się w dress code kobiet aktywnych, takich, które są w ruchu, w dialogu, w przestrzeni publicznej. To strój funkcjonalny, nienachalny, niewyszukany na siłę, ale świadomy. Nie aspiruje do dekoracyjności, tylko do skuteczności w komunikacji - podkreśla ekspertka, która miała dla pierwsze damy pewną wskazówkę. Chodzi o dodatek do stylizacji. - Choć sądzę, że to świadomy zabieg, można byłoby pokusić się o drobną krytykę, że ten zestaw mógłby być nieco ożywiony jakimś akcentem, ciekawym detalem biżuteryjnym albo delikatną apaszką, które dodałyby mu osobistego tonu. Ale to raczej sugestia niż konieczność, bo nawet bez tego całość pozostaje spójna, poprawna i bardzo "na miejscu" - ocenia Iwona Sasin. - To przykład stylu, który chce budować wiarygodność. A w mediach informacyjnych to wciąż jedna z najmocniejszych walut wizerunkowych - podsumowała stylistka.