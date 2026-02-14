Weronika Lato to mistrzyni Polski w windsurfingu, a także wnuczka piłkarskiej legendy Grzegorz Lato. Sportsmenka usłyszała diagnozę raka kości, która zdawała się przekreślać jej sportową karierę. Zdołała jednak wrócić silniejsza niż wcześniej, a swoją drogę od choroby do triumfu przedstawiła w dokumencie "Reborn on Water - The Second Life" w reżyserii Max Brinnich. Produkcja będzie miała premierę 1 marca. Pierwszy, przedpremierowy pokaz, na którym był nasz reporter Norbert Żyła, miał miejsce 13 lutego. Podczas wydarzenia Grzegorz Lato w poruszający sposób zwrócił się do wnuczki.

Wnuczka Grzegorza Laty podziękowała dziadkowi ze sceny. Padły wzruszające słowa

Weronika Lato na premierze filmu "Reborn on Water - The Second Life" poprosiła babcię i dziadka na scenę. Przedstawiła bardzo osobiste i wyjątkowe podziękowanie. - Dziadek i babcia zawsze wspierali moje pomysły z windsurfingiem, jako jedyni nie mówili: "skończ studia". Dziadek jest dla mnie ogromną motywacją, mój dziadek jest legendarnym piłkarzem. (...) Jest moją motywacją dalej. Dążę do tego, żeby mówili o mnie: "wow, to jest Weronika Lato", tak jak mówią o nim - wyznała Weronika Lato. Grzegorz Lato również zabrał głos. - Ja jeden mecz wygrałem. A ona wygrała najważniejszy mecz w swoim życiu. Byle tak dalej, Werka. Trzymaj się. Zawsze masz u nas wsparcie. Dziękujemy ci - odpowiedział.

Weronika Lato o dorastaniu przy sławnym dziadku. Tak o tym opowiedziała

Weronika Lato w rozmowie z Norbertem Żyłą z Plotka opowiedziała o rozmowach z dziadkiem. - Pamiętam je bardzo dobrze. Nasze rozmowy były dla mnie bardzo cenne. Dziadek nigdy nie owijał w bawełnę, potrafił słuchać i dawał mi cenne rady, nie tylko dotyczące sportu, ale też życia. Uczył mnie pokory, konsekwencji i wiary w siebie. Do dziś mamy bliski kontakt - regularnie rozmawiamy, a on nadal jest dla mnie ogromnym autorytetem, ale w moim sercu zawsze będzie dziadkiem - przekazała.

Wyznała również, czy dorastanie w cieniu sportowej legendy było wyzwaniem. - Tak, było to pewne wyzwanie, do dzisiaj jest, ale raczej motywujące niż przytłaczające. Od młodych lat miałam świadomość, z jak wielkim nazwiskiem jestem kojarzona, co wiązało się z oczekiwaniami. Ale zamiast presji czułam przede wszystkim inspirację - chciałam budować własną drogę, pozostając wierna wartościom, które wyniosłam z domu. Dziadek nigdy nie wywierał na mnie presji, wręcz przeciwnie, od początku mówił, jak ciężkim kawałkiem chleba do zgryzienia jest kariera sportowa - powiedziała. Dalszą część wywiadu przeczytacie TUTAJ.