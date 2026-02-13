Kurdej-Szatan w ciemnych włosach. Ekspert wydał werdykt

Barbara Kurdej-Szatan to popularna aktorka i prezenterka telewizyjna. Oprócz tego prężnie działa także w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje ponad milion osób. To właśnie na tej platformie aktorka pokazuje kadry z pracy oraz życia prywatnego. Tym razem Barbara Kurdej-Szatan pokazała się w nowej odsłonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Niemen nie farbuje włosów. Taki ma powód

Barbara Kurdej-Szatan w ciemnych włosach. Internauci są podzieleni. "Jest super" vs. "Tylko blond"

Na opublikowanych kadrach Barbara Kurdej-Szatan zaprezentowała się w ciemnych włosach i grzywce. "Mnie się podoba" - czytamy w opisie zdjęć. Warto jednak zaznaczyć, że fryzura aktorki to peruka, a nie zmiana na stałe. Pod publikacją Barbary Kurdej-Szatan pojawiło się sporo komentarzy od internautów. Niektórzy byli zachwyceni włosami aktorki.

"Ładnemu w każdych włosach ładnie", "Jejku! To nie jest oczywiste, że blondynce będzie dobrze w ciemnych. Ale z taką urodą, jak widać, można eksperymentować", "No pasuje pani. Jest super", "Kapitalna zmiana" - czytamy . Nie zabrakło także mniej pozytywnych opinii. "Baśka, tylko blond", "Ja panią jednak lubię w blondzie" - pisali internauci na profilu aktorki. Sami oceńcie fryzurę Kurdej-Szatan, zaglądając do naszej galerii.

Barbara Kurdej-Szatan - fryzuraOtwórz galerię

Barbara Kurdej-Szatan powinna zmienić fryzurę na stałe? Ekspert komentuje. "Dobrze, że to tylko peruka"

Michał Musiał, stylista fryzur i ekspert modowy, ocenił dla nas odmienioną fryzurę Barbary Kurdej-Szatan. Jego zdaniem aktorka powinna pozostać przy swoim dotychczasowym wizerunku. - Barbara Kurdej-Szatan pokazała się w zupełnie innej odsłonie. Dobrze, że to tylko peruka, bo permanentna zmiana nie byłaby dla niej korzystna. Czarny kolor nie pasuje do słowiańskiej urody aktorki. Po prostu ją przytłacza. Mocno geometryczna forma także nie jest najlepszym kierunkiem. Zbyt mocno wyostrza rysy twarzy. Kurdej-Szatan zdecydowanie lepiej prezentuje się w blondach i bez grzywki. Wygląda o wiele bardziej naturalnie i delikatnie. Fryzura i kolor, którym wierna jest od lat, to zdecydowanie najlepszy kierunek - usłyszeliśmy.