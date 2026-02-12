12 lutego, po ponad dwóch latach przerwy, Doda zaprezentowała premierowy materiał. O północy w sieci pojawił się teledysk do utworu "Pamiętnik". Tym razem wokalistka zrezygnowała z tanecznego, przebojowego stylu, z którym wielu słuchaczy ją kojarzy. Zamiast tego postawiła na bardziej refleksyjne, popowo-rockowe brzmienie i emocjonalny przekaz. Nic więc dziwnego, że najbardziej osobisty utwór artystki odbił się szerokim echem w mediach i wśród fanów. Głos w sprawie nowego singla zabrał także Marek Sierocki. Co nam powiedział?

REKLAMA

Zobacz wideo Doda gotowa na nową miłość? Zaskakujące słowa o "rozstaniu nie z jej woli"

Marek Sierocki zachwycony nową piosenką Dody. "Światowa kompozycja"

Marek Sierocki w rozmowie z Plotkiem nie krył uznania dla osobistego charakteru utworu. Jego zdaniem autentyczność to największa siła "Pamiętnika". - Genialna kompozycja. Lubię, kiedy Doda tworzy tego typu piosenki, bo kiedy śpiewa się tak niezwykle osobisty tekst, wypływający gdzieś z serca, to ta muzyka jest bardzo prawdziwa - podkreślił. Choć Doda w przeszłości sięgała po różne muzyczne klimaty - od rockowych brzmień z czasów Virgin po taneczne, popowe produkcje - według Sierockiego "Pamiętnik" zajmuje w jej dorobku szczególne miejsce.

- Doda jest naprawdę fantastyczną wokalistką, ma świetne warunki głosowe. Obserwuję jej karierę od początku, od zespołu Virgin i myślę, że to jest wokalistka obdarzona niezwykłym głosem, niezwykłą charyzmą i też świetna showmanka. Ten utwór wpisuje się do tych najlepszych, które ona nagrała - ocenił.

Co więcej, dziennikarz muzyczny wysnuł wniosek, że nowy utwór Dody może śmiało konkurować ze światowymi produkcjami. - Dla mnie to jest taka światowa kompozycja, bardzo szeroka, fajnie rozwijająca się, z fajnym szlagwortem. No i przede wszystkim te słowa, które chwytają za serca - dodał, nie szczędząc pochwał. - Myślę, że tak, naprawdę to taki utwór, który można śmiało zagrać obok piosenek największych gwiazd światowych - podsumował Sierocki.

Doda na Eurowizji? Marek Sierocki nie ma wątpliwości. "Mogłaby się pokazać"

Co ciekawe, Sierocki zwrócił też uwagę na warstwę produkcyjną singla. - I do tego jeszcze Hotel Torino. Panowie kolejny raz pokazali, że są bez wątpienia najlepszymi producentami w tym kraju. Ten utwór brzmi bardzo światowo, bardzo nowocześnie - ocenił. Sierocki przypomniał też, że panowie wchodzący w skład Hotelu Torino - Patryk Kumór i Dominic Buczkowski - stworzyli dwa numery, które wygrały Eurowizję Junior.

- Pracują tak, jak się pracuje na świecie. Tak jak na przykład Max Martin z Shellbackie. Te tandemy, tria producenckie - wszystko to powoduje, że te utwory są lepsze, fajne i są hitami - zauważył. Zapytany, czy widziałby Dodę na scenie konkursu, nie miał żadnych wątpliwości. - Myślę, że Doda ze swoimi możliwościami wokalnymi mogłaby pokazać się na Eurowizji - zaznaczył.