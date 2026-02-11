Sandra Kubicka należy do grona gwiazd, które chętnie opowiadają o swoim życiu prywatnym w mediach społecznościowych. Tym razem celebrytka wyjawiła fanom, że planuje poddać się zabiegowi, gdyż zamierza wymienić implanty. Poprosiła przy tym obserwatorów, by polecili jej klinikę, w której mogłaby to zrobić. Kubicka podkreśliła, że ma także pewne obawy. Plotek poprosił o komentarz w tej sprawie Krzysztofa Gojdzia.

REKLAMA

Zobacz wideo Kubicka gorzko o kobietach. "Przestańmy wierzyć w solidarność jajników"

Sandra Kubicka obawia się zabiegu wymiany implantów w Polsce. Krzysztof Gojdź uspokaja

Jak wyjaśniła Kubicka, 11 lat temu przeszła zabieg powiększania biustu w Miami. Teraz chciałaby jednak poddać się mu ponownie, lecz w Polsce. - Mój lekarz w Miami już nie przyjmuje. Nie chce mi się też tam lecieć. (...) Więc chcę to zrobić w Polsce, ale boję się okropnie, bo jak słyszę od moich koleżanek, jak zupełnie inaczej robią to powiększanie biustu, to się trochę boję - skomentowała na InstaStories celebrytka. - Mój lekarz w Miami zabronił mi nosić stanik po operacji, a każda moja koleżanka przez kilka miesięcy nosi taki wielki stanik. Nie chcę też mieć blizn na ciele, więc trochę się stresuję - wyjaśniła dalej Kubicka.

Gojdź wyjawił nam, że jego zdaniem nie powinny istnieć znaczne różnice między wykonaniem wspominanego zabiegu w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. - Techniki powiększania piersi stosowane w Polsce i USA są zasadniczo bardzo podobne i opierają się na tych samych standardach medycznych. Różnice mogą dotyczyć głównie indywidualnych zaleceń pooperacyjnych - np. stosowania lub niestosowania specjalnego stanika, które zależą od metody operacji, rodzaju implantów oraz preferencji i doświadczenia chirurga - skomentował lekarz.

Ekspert odniósł się również do tematu blizn po zabiegu. - Kwestia blizn również nie wynika z kraju wykonania zabiegu, lecz z wybranej techniki cięcia oraz predyspozycji pacjentki do gojenia. Dlatego kluczowa jest konsultacja z doświadczonym chirurgiem i dobranie metody indywidualnie do pacjentki - podsumował Krzysztof Gojdź.

Sandra Kubicka wyznała, dlaczego chce wymienić implanty. Bardzo zależy jej na znalezieniu specjalisty w Polsce

Sandra Kubicka opisała na InstaStories, dlaczego w ogóle zdecydowała się ponownie przejść zabieg. - Muszę zmienić (implanty - red.). To jest trochę bajka, że w ogóle się biust nie zmienia po ciąży i karmieniu - zaczęła celebrytka, podkreślając, iż jej ciało mocno zmieniło się w ostatnim czasie także przez intensywne treningi.



Zdradziła, że jeśli nie uda jej się jednak znaleźć odpowiedniego lekarza w Polsce, wybierze się ponownie do Miami. - Powiem wam, że tak się stresuję. Jak nie znajdę tutaj kliniki, będę musiała polecieć do Miami, ale wolałabym nie, bo wtedy muszę wziąć syna, polecieć na dłużej. To już eskapada - podsumowała Sandra.