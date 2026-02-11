Anna Wendzikowska po odejściu z "Dzień dobry TVN" postawiła na rozwój marki osobistej. Jej profil na Instagramie zaciekawił prawie pół miliona obserwatorów, którym pokazuje kulisy macierzyństwa, zagraniczne podróże i szeroko pojęty lifestyle. Marcin Wolniak z kolei postanowił jeszcze bardziej przybliżyć widzom prywatną sferę dziennikarki, zaglądając do jej lodówki.

Anna Wendzikowska częściej zamawia, niż gotuje. To jej niezbędniki spożywcze

Wiele osób śledzi dietę gwiazd i korzysta z poleceń. Dziennikarka otwarcie przyznaje, że nie spędza całych dni w kuchni. Stawia na zamawianie jedzenia oraz cateringi, ale istnieją jednak pewne produkty, które zawsze muszą się znaleźć w jej lodówce. Jest tak między innymi ze względu na córki: Kornelię i Antoninę, które jedzą posiłki w domu. - Woda gazowana, lemoniada... - zaczęła wymieniać gościni "Galaktyki Plotek". - Dużo zamawiam i korzystam z różnego rodzaju cateringów. Zawsze są rzeczy dla dzieci, jogurty i to, co mają do kanapek i na obiad - powiedziała. Stara się mieć takie podstawowe składniki jak na przykład sos pomidorowy.

- Ja dla siebie chyba rzadko trzymam coś w lodówce - przekazała Wendzikowska, a następnie wspomniała o absolutnych podstawach. Jajka, tuńczyk, awokado, ser halumi i kiwi muszą być w jej domu. - To jest taki zestaw - podsumowała dziennikarka. Jak można zauważyć, stawia na minimalizm i niezbędniki do codziennych śniadań.

Anna Wendzikowska dziś wychowuje córki. Tak ciąża wpłynęła na jej związek

W podcaście nie zabrakło wątku dotyczącego związku dziennikarki z 2018 roku. To wtedy powitała na świecie córkę Antoninę, która jest owocem jej relacji z Janem Bazylem. Wendzikowska mówiła wiele razy w mediach, że została zostawiona trzy tygodnie po urodzeniu dziecka. Przedtem była zadowolona ze związku. - To nie było tak, że to było jakiekolwiek ratowanie. To bardziej była taka historia, że wydawało się, że jesteśmy dopasowani, że jesteśmy stabilni, a ciąża spowodowała kompletną zmianę dynamiki - wyjawiła dziennikarka.