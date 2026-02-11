Wendzikowska zapytana o drożyznę w Polsce i samodzielne wychowanie dzieci. Ależ słowa

Anna Wendzikowska jest mamą dwóch córek - Kornelii urodzonej w 2015 roku i Antoniny, która przyszła na świat trzy lata później. Dziennikarka chętnie dzieli się fragmentami swojego życia prywatnego w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i relacje z codziennych chwil spędzanych z dziewczynkami. Ten rodzinny wątek wybrzmiał także w kolejnym odcinku podcastu "Galaktyka Plotek", prowadzonego przez Marcina Wolniaka. Dziennikarka w szczerej rozmowie opowiedziała o codzienności z dwiema córkami, nie pomijając wyzwań, z jakimi mierzy się jako samodzielna mama.

Anna Wendzikowska szczerze o samodzielnym macierzyństwie i finansach. Tak wychowuje swoje córki

Marcin Wolniak zapytał Annę Wendzikowską, czy jako samodzielna mama czuje, że jest w stanie finansowo sprostać codziennym wyzwaniom oraz czy przy obecnych cenach ma poczucie, że może zapewnić córkom wszystko, czego potrzebują. - W ogóle nie myślę o tym w ten sposób. Pewne ograniczenia są poza mną, są ode mnie niezależne. Wychowałam się w latach 80., pamiętam kartki i stanie nocne w kolejkach, które zresztą w tym moim dziecięcym poczuciu było bardzo fajne i to lubiłam - wyjaśniła.

Zamiast koncentrować się na aspektach finansowych, Wendzikowska położyła nacisk na sferę emocjonalną i wartości, które uważa za kluczowe w wychowaniu dzieci. - Natomiast okoliczności zastane są niezależne ode mnie, więc staram się skupić na tym, co mogę córkom dać, jeżeli chodzi o wyposażenie emocjonalne. Żeby umiały kontrolować emocje, stawiać granice i żeby miały poczucie, że są kochane bezwarunkowo. Aby miały świadomość, że są wspaniałe i wartością samą w sobie. Myślę, że to jest najważniejsze wyposażenie, jakie można dać dzieciom - podsumowała w rozmowie z Plotkiem.

Anna Wendzikowska planuje drugi ślub

W "Galaktyce Plotek" Anna Wendzikowska została zapytana także o plany związane z drugim ślubem. Okazuje się, że ceremonia może odbyć się jeszcze w tym roku. - Nie wiem, czy to będzie wielka i huczna impreza, ale jest taki plan. Wiesz, ja miałam już w życiu jedno wesele i ono było wielkie, i huczne. I teraz mam takie wewnętrzne poczucie, że chciałbym to zrobić na swoich warunkach, w gronie osób, z którymi jestem blisko, na których mogę liczyć zawsze. Chcę, żeby byli blisko w dalszej części mojej drogi. To byłoby dla mnie najcenniejsze - wyznała. Więcej na ten temat przeczytacie w naszym artykule: Wendzikowska szykuje się do ślubu. "Z dala od Polski" .