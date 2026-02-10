Wiadomo już, jak będą wyglądać pary zbliżającej się edycji "Tańca z gwiazdami". Oficjalnie ogłoszono, że Sebastian Fabijański zatańczy z Julią Suryś, a Kamil Nożyński zaprezentuje się na parkiecie w towarzystwie Izabeli Skierskiej. Z informacji Pudelka wynikało, że ta kwestia miała stać się kością niezgody między uczestnikami show. - Od początku widać, że Fabijański i Nożyński nie znoszą się. Nie ma tu nawet grama sympatii. Wszyscy zastanawiają się, dlaczego - co prawda obaj chcieli tańczyć ze Skierską, ale wygląda na to, że ich konflikt może sięgać znacznie głębiej - donosił informator Pudelka. Co na to sami zainteresowani?

Kamil Nożyński i Sebastian Fabijański dementują informacje o konflikcie

Z informacji Pudelka wynikało, że Fabijański miał rzekomo liczyć na to, iż w programie zatańczy z Izabelą Skierską. Aktor i tancerka znają się już od jakiegoś czasu, a Skierska wystąpiła w jednym z jego teledysków. Zarówno Kamil Nożyński, jak i Sebastian Fabijański w rozmowie z nami zapewniają jednak, że nie ma między nimi konfliktu. - Przecież to jakaś bzdura, ja skupiam się na tańcu i treningach z moją partnerką. Nie mam najmniejszego problemu z tym, że Iza tańczyła w teledysku u Sebka. W tym momencie dwie sprawy są dla mnie najważniejsze, wychowywanie synów, z którymi mieszkam na co dzień i taniec, którego uczę się od zera. Nie interesują mnie sztucznie pompowane dramy - przekazał Nożyński w rozmowie z nami.

W bardzo podobnym tonie odpowiedział nam również Sebastian Fabijański. - Bzdura. Lubię Kamila i życzę mu powodzenia. Tak jak każdemu uczestnikowi - zaznaczył. - Nie szukam już w życiu konfliktów - dodał aktor. Taneczna partnerka Fabijańskiego również nie zauważyła, aby za kulisami produkcji miało dochodzić do nieprzyjemnych sytuacji. - Nie zauważyłam żadnych napięć pomiędzy chłopakami. W ekipie panuje dobra i wspierająca atmosfera. Nic mi nie wiadomo o żadnych zgrzytach między uczestnikami, myślę, że mamy bardzo fajny i zgrany team - przekazała nam Julia Suryś.

Natsu ucięła spekulacje na temat konfliktu z Sebastianem Fabijańskim

Nie tak dawno głośno było także o rzekomym konflikcie Fabijańskiego z Natsu, którą również zobaczymy w nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami". Wszystko zaczęło się od tego, że influencerka ujawniła, iż aktor miał kontaktować się z nią na Instagramie. W rozmowie z Żurnalistą Fabijański wyjaśnił jednak, że pisał do niej wyłącznie w kontekście programu "Sabotażysta".

Ostatnio mieliśmy okazję zapytać Natsu o tę sytuację. Influencerka podkreśliła, że ona i Fabijański mają dziś "normalny kontakt". - Wszystko jest w porządku, nie jesteśmy pokłóceni, choć mieliśmy sprzeczkę z tym związaną - powiedziałą Plotkowi. - Wszystko jest zakopane, bo bez sensu, żebyśmy mieli przenosić jakieś problemy z życia prywatnego do programu, bo to by działało na niekorzyść też dla innych uczestników - zaznaczyła.