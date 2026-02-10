Angelina Jolie nadal poszerza aktorskie portfolio. W dramacie "Couture" wcieliła się w amerykańską reżyserkę, realizującą projekt na zamówienie Paris Fashion Week. W filmie nie dominuje tylko i wyłącznie świat mody, ale i poważny problem, jak na przykład choroba nowotworowa. Jolie uczestniczyła z dumą w kolejnej premierze z jej udziałem, skupiając na sobie wzrok wszystkich zgromadzonych. Jej sukienka nie była oczywistym wyborem, co postanowiliśmy skonsultować ze stylistką.

Angelina Jolie odsłoniła ciało. Ekspertka: To jedna z ciekawszych stylizacji

Przy takiej sukni nie trzeba wyrazistych dodatków ani mocnego makijażu. Aktorka postawiła na lekko podkreśloną naturalność i akcesoria, które nie przyćmiewały kreacji. Wiktoria Wolniak-Czupajło ma jasne zdanie na temat całości. - Angelina Jolie zachwyciła w Paryżu, prezentując niezwykle wyrafinowaną interpretację odważnego trendu "naked dressing". Aktorka miała na sobie sięgającą kostek suknię z cielistej siateczki, którą bogato ozdobiono srebrnymi kwiatami z cekinów oraz misternymi frędzlami z koralików, tworzącymi efekt biżuteryjnej mgiełki - zaczęła stylistka. - Całość zyskała zmysłowy charakter dzięki głębokiemu wycięciu na plecach i wysokiemu rozcięciu, a kropką nad i były klasyczne, czarne szpilki w szpic. Moja ocena to mocne 9/10 - dowiadujemy się.

Na tle innych wieczorowych kreacji gwiazdy trzeba przyznać, że jej ostatnie paryskie wyjście naprawdę się wyróżniało. - To jedna z ciekawszych stylizacji Jolie w ostatnich latach. Choć sukienka jest odważna i przezroczysta, dzięki kwiatowym haftom pozostaje niezwykle subtelna i wyrafinowana. Angelina udowadnia, że trend na "gołe sukienki" wcale nie musi być wulgarny - w jej wydaniu to czysta, posągowa klasa - dodała ekspertka.

Aktorka razem z Bradem Pittem tworzyła małżeństwo, a także finansowe imperium, o którym od dawna rozpisywały się media. Mimo rozwodu w 2019 roku byli małżonkowie wciąż mają niewyjaśnione sprawy. Page Six informował, że Angelina Jolie musiała przedstawić w sądzie dowody związane ze sprzedażą słynnej winnicy. "E-maile dowodzą, że Jolie od samego początku nie była szczera co do swoich prawdziwych zamiarów dotyczących sprzedaży swoich udziałów w firmie" - czytaliśmy.