Angelina Jolie nadal poszerza aktorskie portfolio. W dramacie "Couture" wcieliła się w amerykańską reżyserkę, realizującą projekt na zamówienie Paris Fashion Week. W filmie nie dominuje tylko i wyłącznie świat mody, ale i poważny problem, jak na przykład choroba nowotworowa. Jolie uczestniczyła z dumą w kolejnej premierze z jej udziałem, skupiając na sobie wzrok wszystkich zgromadzonych. Jej sukienka nie była oczywistym wyborem, co postanowiliśmy skonsultować ze stylistką.
Przy takiej sukni nie trzeba wyrazistych dodatków ani mocnego makijażu. Aktorka postawiła na lekko podkreśloną naturalność i akcesoria, które nie przyćmiewały kreacji. Wiktoria Wolniak-Czupajło ma jasne zdanie na temat całości. - Angelina Jolie zachwyciła w Paryżu, prezentując niezwykle wyrafinowaną interpretację odważnego trendu "naked dressing". Aktorka miała na sobie sięgającą kostek suknię z cielistej siateczki, którą bogato ozdobiono srebrnymi kwiatami z cekinów oraz misternymi frędzlami z koralików, tworzącymi efekt biżuteryjnej mgiełki - zaczęła stylistka. - Całość zyskała zmysłowy charakter dzięki głębokiemu wycięciu na plecach i wysokiemu rozcięciu, a kropką nad i były klasyczne, czarne szpilki w szpic. Moja ocena to mocne 9/10 - dowiadujemy się.
Na tle innych wieczorowych kreacji gwiazdy trzeba przyznać, że jej ostatnie paryskie wyjście naprawdę się wyróżniało. - To jedna z ciekawszych stylizacji Jolie w ostatnich latach. Choć sukienka jest odważna i przezroczysta, dzięki kwiatowym haftom pozostaje niezwykle subtelna i wyrafinowana. Angelina udowadnia, że trend na "gołe sukienki" wcale nie musi być wulgarny - w jej wydaniu to czysta, posągowa klasa - dodała ekspertka.
Aktorka razem z Bradem Pittem tworzyła małżeństwo, a także finansowe imperium, o którym od dawna rozpisywały się media. Mimo rozwodu w 2019 roku byli małżonkowie wciąż mają niewyjaśnione sprawy. Page Six informował, że Angelina Jolie musiała przedstawić w sądzie dowody związane ze sprzedażą słynnej winnicy. "E-maile dowodzą, że Jolie od samego początku nie była szczera co do swoich prawdziwych zamiarów dotyczących sprzedaży swoich udziałów w firmie" - czytaliśmy.