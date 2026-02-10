Wendzikowska szykuje się do ślubu. "Z dala od Polski"

Pierwszym mężem Anny Wendzikowskiej był Christopher Combe, za którego prezenterka wyszła w 2007 roku, ale po trzech latach nastąpił rozwód. Później gwiazda była zaręczona z Patrykiem Ignaczakiem, z którym ma córkę Kornelię, a także związana z Janem Bazylem, z którym ma córkę Antoninę. Od kilku miesięcy Wendzikowska jest znów zaręczona. Teraz okazuje się, że jeszcze w tym roku zamierza stanąć na ślubnym kobiercu.
Anna Wendzikowska 27 grudnia 2025 roku pochwaliła się w sieci, że jest zaręczona. Nie wyjawiła jednak, kto jest jej narzeczonym. W najnowszym odcinku podcastu "Galaktyka Plotek" Marcin Wolniak zapytał prezenterkę, czy to oznacza że planuje ślub w 2026 roku. Wszystko na to wskazuje, że to się wydarzy.
- Nie wiem czy to będzie wielka i huczna impreza, ale jest taki plan. Wiesz, ja miałam już w życiu jedno wesele i ono było wielkie, i huczne. I teraz mam takie wewnętrzne poczucie, że chciałbym to zrobić na swoich warunkach, w gronie osób z którymi jestem blisko, na których mogę liczyć zawsze, i chcę żeby byli blisko w dalszej części mojej drogi. To byłoby dla mnie najcenniejsze - wyznała Anna Wendzikowska.
Celebrytka dodała, że podczas wielkiego wesela nie ma się nawet czasu, żeby się tym nacieszyć. - Nie masz nawet przestrzeni, czasu, żeby z tymi osobami spędzić chwilę. Miałam takie poczucie, że dzieje się tyle rzeczy, a mnie tam nie ma w ogóle - dodała Anna Wendzikowska.
Anna Wendzikowska w dalszej części rozmowy wspomniała, że pierwszy ślub brała w wieku 26 lat, więc teraz chciałaby, żeby wszystko wyglądało inaczej. - Chciałabym, żeby ten drugi, bardziej świadomy ślub był taki bardziej w zgodzie ze mną - powiedziała.
Marcin Wolniak dopytywał, czy ceremonia ślubna odbędzie się w Polsce, czy też za granicą. - Zawsze mi się marzył i wizualizowałam sobie ślub na plaży, więc chciałabym, żeby to było w jakimś takim malowniczym, pięknym miejscu, z dala od Polski - wyznała Anna Wendzikowska.