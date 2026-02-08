Już wiosną rusza kolejna edycja "Tańca z gwiazdami". Zapowiadają się naprawdę emocjonujące odcinki, bo produkcja zadbała o udział w programie najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Na parkiecie zobaczymy m.in. Małgorzatę Potocką, Paulinę Gałązkę, Emilię Komarnicką, Magdalenę Boczarską, Kamila Nożyńskiego i Sebastiana Fabijańskiego. Do udziału w programie zaproszono także Natsu. Popularna influencerka może liczyć w programie na wsparcie Julii Wieniawy. W rozmowie z Weroniką Zając z Plotka gwiazda nowej edycji show wyjawiła, skąd zna się z aktorką. Zdradziła też, czy korzysta z jej doświadczenia z udziału w programie.

Zobacz wideo Wieniawa kibicuje Natsu. Znamy kulisy ich znajomości!

Julia Wieniawa kibicuje Natsu w "Tańcu z gwiazdami". Wiemy, skąd się znają

Julia Wieniawa to obecnie jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia, która spełnia się w wielu różnych dziedzinach. W 2020 roku miała okazję wziąć udział w 11. edycji "Tańca z gwiazdami". W programie stworzyła duet ze Stefano Terrazzino i w finale zajęła drugie miejsce, przegrywając z Edytą Zając. Młoda gwiazda wyjawiła, że w nowej edycji show wspiera m.in. Natsu.

Podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu Weronika Zając z Plotka miała okazje zapytać Natsu o znajomość z Julią Wieniawą. Inluencerka opowiedziała, że do spotkania doszło przypadkiem, a dziś są sobie bardzo serdeczne. - Na ostatnim koncercie Quebo sie poznałyśmy. Też poznałam się wtedy z jej mamą. Boże... piękna kobieta, obydwie piękne. No to wtedy się poznałyśmy, a potem znalazłyśmy jakiś wspólny mianownik ogólnie i tak jakoś się dogadujemy. Lubimy się - podkreśliła Natsu.

Wieniawa podzieliła się radami z Natsu odnośnie udziału w "TzG". "Podpowiada mi"

Reporterka Plotka miała także okazję zapytać Natsu, czy rozmawiała z Wieniawą na temat programu i czy otrzymała od młodszej koleżanki z branży jakieś rady. W końcu Julia Wieniawa w walce o Kryształową Kulę poradziła sobie doskonale i doszła aż do samego finału.

Jak się okazuje, panie miały już okazję rozmawiać o udziale w show. - Julka mi opowiedziała, jak to z jej strony wyglądało. Tylko że ona brała udział w tańcu, jak była młodziutka, to było kilka lat temu, ale bardzo mnie wspiera. Podpowiada mi jakieś rzeczy i na pewno chciałabym ją zaprosić na jakiś trening. Może po cichu, żeby przyszła i zobaczyła, czy mi dobrze idzie - podsumowała Natsu.