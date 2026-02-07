Natsu zbudowała medialną karierę między innymi dzięki Teamowi X, Natsu World oraz walkom na łamach federacji High League. Na tym polu odniosła zarówno sukcesy, jak i uczące porażki. Widzieliśmy ją zatem w sportowym wydaniu, niekiedy z poobijaną twarzą. Obecnie uczy się tańca, więc całkowicie zmieniła swój styl życia. Podczas wiosennej ramówki Polsatu opowiedziała nam o nowym wyzwaniu.

Natsu dawniej częściej bywała w klubie sportowym. Dziś zmieniła go na parkiet

W 18. sezonie "Tańca z gwiazdami" widzimy gwiazdy o różnych zasięgach. Najbardziej popularną z nich w polskim internecie jest Natsu, która wzmocniła swoją pozycję w sieci między innymi dzięki walkom w oktagonie. Przyznała nam, że jeszcze nie ma pewności w tańcu i wdraża się do nowej roli.

- MMA przychodziło mi łatwiej niż taniec - wyznała gwiazda. - Lexy [Chaplin - przyp. red.] napisała do mnie "jak treningi" i mówię, "no słuchaj, te MMA było łatwiejsze" - dodała. - Taniec towarzyski wymaga stabilności w ciele, jest bardzo ciężki. Podziwiam zawodowych tancerzy - przyznała. W tej przygodzie uczyć ją będzie Wojciech Kucina.

Natsu wyjawiła, jak to jest z Fabijańskim. Mają konflikt?

Influencerka nie kryje szczerości. Po tym, jak wyznała, kto znany pisze do niej w sieci, internauci zaczęli snuć teorie. Natsu powiedziała bowiem, że otrzymywała wiadomości od Sebastiana Fabijańskiego. Okazało się potem, że dwójka spotkała się w tym samym programie, gdyż aktor również otrzymał zaproszenie do wiosennej edycji. Rozmawiając z Natsu o relacjach z gwiazdami z formatu, nie mogliśmy pominąć tego wątku.

- Mamy normalny kontakt - zaczęła gwiazda. - Wszystko jest w porządku, nie jesteśmy pokłóceni, choć mieliśmy sprzeczkę z tym związaną - dodała Natsu. Przyznała, że lubi szybko rozwiązywać konflikty. - Wszystko jest zakopane, bo bez sensu, żebyśmy mieli przenosić jakieś problemy z życia prywatnego do programu, bo to by działało na niekorzyść też dla innych uczestników - powiedziała nam. - Dobra atmosfera będzie sprzyjała nam wszystkim - podsumowała.