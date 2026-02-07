Powrót na stronę główną
Tylko u nas

Natsu miała łatwiej w MMA niż w "Tańcu z gwiazdami"? Wspomniała o Fabijańskim
Natsu dołączyła do 18. sezonu "Tańca z gwiazdami". Wcześniej zdobywała doświadczenie w innej dyscyplinie, a mianowicie w MMA. Zapytaliśmy ją o zmianę zainteresowań i nie tylko.
Natsu, Sebastian Fabijański
KAPiF

Natsu zbudowała medialną karierę między innymi dzięki Teamowi X, Natsu World oraz walkom na łamach federacji High League. Na tym polu odniosła zarówno sukcesy, jak i uczące porażki. Widzieliśmy ją zatem w sportowym wydaniu, niekiedy z poobijaną twarzą. Obecnie uczy się tańca, więc całkowicie zmieniła swój styl życia. Podczas wiosennej ramówki Polsatu opowiedziała nam o nowym wyzwaniu.

Zobacz wideo Natsu pogodziła się z Fabijańskim?

Natsu dawniej częściej bywała w klubie sportowym. Dziś zmieniła go na parkiet

W 18. sezonie "Tańca z gwiazdami" widzimy gwiazdy o różnych zasięgach. Najbardziej popularną z nich w polskim internecie jest Natsu, która wzmocniła swoją pozycję w sieci między innymi dzięki walkom w oktagonie. Przyznała nam, że jeszcze nie ma pewności w tańcu i wdraża się do nowej roli.

- MMA przychodziło mi łatwiej niż taniec - wyznała gwiazda. - Lexy [Chaplin - przyp. red.] napisała do mnie "jak treningi" i mówię, "no słuchaj, te MMA było łatwiejsze" - dodała. - Taniec towarzyski wymaga stabilności w ciele, jest bardzo ciężki. Podziwiam zawodowych tancerzy - przyznała. W tej przygodzie uczyć ją będzie Wojciech Kucina.

Natsu wyjawiła, jak to jest z Fabijańskim. Mają konflikt?

Influencerka nie kryje szczerości. Po tym, jak wyznała, kto znany pisze do niej w sieci, internauci zaczęli snuć teorie. Natsu powiedziała bowiem, że otrzymywała wiadomości od Sebastiana Fabijańskiego. Okazało się potem, że dwójka spotkała się w tym samym programie, gdyż aktor również otrzymał zaproszenie do wiosennej edycji. Rozmawiając z Natsu o relacjach z gwiazdami z formatu, nie mogliśmy pominąć tego wątku.

- Mamy normalny kontakt - zaczęła gwiazda. - Wszystko jest w porządku, nie jesteśmy pokłóceni, choć mieliśmy sprzeczkę z tym związaną - dodała Natsu. Przyznała, że lubi szybko rozwiązywać konflikty. - Wszystko jest zakopane, bo bez sensu, żebyśmy mieli przenosić jakieś problemy z życia prywatnego do programu, bo to by działało na niekorzyść też dla innych uczestników - powiedziała nam. - Dobra atmosfera będzie sprzyjała nam wszystkim - podsumowała. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/12 W rolę Igora Nowaka w serialu "Na Wspólnej" wciela się Jakub Wesołowski.

Quiz wiedzy o polskich serialach. Młodzież jest bez szans! Wynik 12/12 zdobędą tylko prawdziwi fani
Popularne