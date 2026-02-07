Zwrot w aferze Wyszkoni kontra Konkol. Sąd podjął ważną decyzję

Anna Wyszkoni była niegdyś wokalistką zespołu Łzy, którego założycielem jest Adam Konkol. W 2010 roku odeszła, skupiając się na solowej karierze. Problemem był jednak fakt, że cały czas wykonuje utwory grupy, z którą się rozstała, a to nie podoba się Konkolowi. Wokalistka miała pretensje do lidera Łez, że ten wyśmiał jej kuse szorty. Plotek dowiedział się wówczas, że Wyszkoni pozwała Konkola i żąda od niego 300 tys. złotych. Teraz sąd wydał postanowienia w tej sprawie. Wiadomo, co dalej z procesem.

Anna Wyszkoni pozwała Adama Konkola. Już wiadomo, co zadecydował sąd

Anna Wyszkoni w licznych wypowiedziach w mediach podkreślała, że postanowiła wstąpić na drogę sądową w sprawie konfliktu z Adamem Konkolem, założycielem i liderem Łez. Spór pomiędzy muzykami związany jest m.in. z kwestiami finansowymi, prawami do utworów i wzajemnymi oskarżeniami. Adam Konkol gościł w "Galaktyce Plotek", gdzie w rozmowie z Marcinem Wolniakiem przyznał, że takie postępowanie się toczyło. Wyszkoni zdecydowała się złożyła wniosek, by sąd zakazał Konkolowi wypowiadać się publicznie na jej temat do czasu trwania postępowania. Jak przekazał nam lider Łez, sąd tego wniosku nie uwzględnił. Adam Konkol wciąż może więc publicznie zabierać głos w sprawie przeszłości Anny Wyszkoni w zespole Łzy, a także jej twórczości. To jednak nie kończy głośnej sprawy, a na jej finał przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Sam Konkol postanowił odnieść się do sprawy. - Anna Wyszkoni chciała ograniczyć moja wolność słowa i wypowiedzi. Rozumiem, że prawda, którą publicznie mówię, jest dla niej niewygodna i nie chodzi o majtki tylko o rzeczy o wiele bardziej poważne, takie jak jej brak honoru i zakaz grania przez nią moich piosenek "Agnieszk"i i "Narcyza" - podkreśla. - Piosenek, których nie napisałem dla niej, tylko dla mojego zespołu Łzy, który zostawiła ponad 15 lat temu, drwiąc z jego repertuaru - dodał.

Adam Konkol się nie zatrzymuje. Wydał nowe utwory. Na tym się teraz skupia

Adam Konkol obecnie skupia się na obchodach 30-lecia zespołu Łzy na polskiej scenie muzycznej. Nie prezentuje jednak wyłącznie piosenek znanych od lat, takich jak : "Agnieszka już dawno...", "Narcyz", "Niebieska sukienka" czy "Oczy szeroko zamknięte", ale wciąż wydaje premierowe utwory. 6 lutego ukazały się aż trzy nowe single autorstwa Konkola: "Nie dla mnie", "Tęsknię" i "Dziewczyna z sąsiedztwa". Wokalistką Łez jest obecnie Angelika Balcerek, która łączy karierę muzyczną z zawodem prawniczki.