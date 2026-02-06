Mariah Carey na otwarciu igrzysk zachwyciła, ale... stylista znalazł jeden słaby punkt

W piątek 6 lutego odbyła się ceremonia otwarcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech. Jednym z najgłośniejszych punktów inauguracji był występ Mariah Carey, która zaśpiewała na stadionie San Siro w Mediolanie. Piosenkarka od lat znana jest z dopracowanych i wyrazistych stylizacji, którymi regularnie przyciąga uwagę podczas wielkich wydarzeń. Tym razem o ocenę kreacji, w której zaprezentowała się podczas ceremonii, zapytaliśmy stylistę Bartosza Satorę.

Mariah Carey na otwarciu igrzysk olimpijskich. Stylista zwraca uwagę przede wszystkim na metamorfozę wizerunkową

Zdaniem stylisty w przypadku obecności Mariah Carey na otwarciu XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich uwagę zwraca nie tylko sama stylizacja, ale także wyraźna metamorfoza wizerunkowa artystki. - Nie da się nie zauważyć, że Mariah Carey przeżywa obecnie swój "glow up", idąc w ślady takich gwiazd jak Christina Aguilera, Madonna, Demi Moore czy przedstawicielki klanu Kardashianów.oczywiście z nieznanym nam stopniem ingerencji skalpela. Widać jednak tę zmianę i w mojej opinii jest ona na bardzo duży plus - ocenił Satora.

Analizując sam strój, Satora zwrócił uwagę na konsekwencję wizerunkową, z jakiej od lat słynie wokalistka. - Mamy do czynienia ze światowej sławy diwą, której image jest wyraźnie osadzony w konkretnych ramach. To sprawia, że jej stylizacje sceniczne bywają przewidywalne. Zamysł tej stylizacji nie razi mnie, ponieważ jest mocno tożsamy z samą artystką - wyjaśnił. W jego opinii zamysł kreacji był trafiony i dobrze dopasowany do figury wokalistki. - Błyszczące, graficzne aplikacje optycznie wysmuklały talię, a głęboki dekolt - mimo swojej wyrazistości - równoważył całość. Dodatkowo płaszcz obszyty marabucimi piórami nadawał kreacji spektakularnego, scenicznego charakteru - podsumował.

Mimo pochwał stylista wskazał element, który jego zdaniem był najsłabszym ogniwem całego looku. - Niedofalowane partie fryzury od je wierzchołka do wysokości ucha (która w zamyśle nie jest nietrafiona) byłyby tej stylizacji najsłabszym ogniwem - dostrzegł w rozmowie z Plotkiem.