Ewa Wachowicz pojawiła się 5 lutego na prezentacji wiosennej ramówki stacji. W rozmowie z redaktorką Plotka Weroniką Zając wróciła do wspomnień i opowiedziała o swoich doświadczeniach w modelingu. - Nie ukrywam, że brałam udział w paru pokazach mody. Nawet ostatnio przypomniałam sobie, że byłam na takim show w Niemczech, gdzie szłam w pokazie mody w sukni Paco Rabanne. Zresztą poznałam osobiście Paco Rabanne - mówi nam Ewa Wachowicz.

Ewa Wachowicz w rozmowie z Plotkiem wyjawiła, że spotkanie z tak znaną osobistością ze świata mody było bardzo miłe. - Suknia była specjalnie dla mnie zaprojektowana. Przynajmniej tak powiedział Paco, ale czy to była prawda, oczywiście nie wiem - dodała. Prezenterka "halo tu polsat" opowiedziała także o przykrych doświadczeniach z branży. Mimo bardzo szczupłej sylwetki sugerowano jej, że powinna ważyć jeszcze mniej.

Słyszałam na którymś pokazie, że mam schudnąć, a ważyłam wtedy 54 kilogramy. Jak ja usłyszałam, że przy moim wzroście 177 cm mam jeszcze schudnąć, to stwierdziłam, że to na pewno nie jest dla mnie

- Przyjemne to nie było, zwłaszcza że bardzo dobrze czułam się w swoim ciele. Ja z 54 kg zostałam Wicemiss Świata, Miss Polonia, więc nie za bardzo to rozumiałam. Ja rozumiem, że wtedy takie były trendy. Nie czułam, że muszę za tym podążać - podkreśliła w rozmowie z Plotkiem.

Ewa Wachowicz w rozmowie z Weroniką Zając przyznała, że zrezygnowała z modelingu nie tylko ze względu na panujące w tamtych czasach kanony w modzie, ale także na specyfikę tej pracy, która wydawała się jej niewystarczająco ciekawa.

Modeling był dla mnie troszkę nudny. (...) To jest cudowny anturaż, cudownie tego doznać i ja tego doznałam, ale okazało się, że to nie jest do końca mój świat. W związku z tym ja nie weszłam mocno w modeling. Zwłaszcza że mam bardzo kobiece kształty

- powiedziała w rozmowie z Plotkiem. Wachowicz przyznała, że to właśnie w telewizji może w pełni się realizować i czerpać pełnymi garściami ze swojej kreatywności. - Bardziej ciągnie mnie telewizja, bo telewizja jest bardziej kreatywna. W telewizji mogę realizować swoje pomysły na program, mogę się realizować jako prowadząca. To jest dla mnie przede wszystkim kreacja. Jako producentka mogę też uczestniczyć w całym procesie produkcji, więc dla mnie telewizja jest kreacją, a ja jestem osobą kreatywną - podsumowała.