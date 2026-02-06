Ewa Wachowicz to kobieta wielu talentów. Na co dzień pracuje w Telewizji Polsat, gdzie prowadzi "halo tu polsat", od lat tworzy również format "Ewa gotuje". Ponadto prowadzi restaurację w Krakowie, a wolnej chwili zbiera siły za granicą. Tym razem udała się do Wietnamu, co było dobrą decyzją. W rozmowie z Plotkiem opowiedziała o tej podróży.

Ewa Wachowicz w Wietnamie. Mieszkańcy okazali jej serce na dłoni

Gwiazda Polsatu mogła podziwiać Wietnam w upał, który nie był wykańczający. Dzięki temu w dobrym humorze oglądała lokalne zabytki i oczywiście zachwycała się street foodem. Podróżowała z mężem skuterem, więc korzystała z wielu turystycznych atrakcji. Szczególnie ważne były dla restauratorki restauracje prowadzone przez mieszkańców. - Warianty zupy Pho... Mogłabym się tą zupą odżywiać codziennie! - wspominała zachwycona Wachowicz. Co więcej nam zdradziła? - Wietnam bardzo zaskoczył mnie tym, że jest bezpiecznie. W ogóle nie miałam poczucia zagrożenia - powiedziała.

Okazało się, że ogromnym zaskoczeniem było zachowanie lokalnych mieszkańców. - Niesamowicie życzliwi ludzie, niemówiący w językach, ale współcześnie to żadna przeszkoda - dodała. Prezenterka zdradziła też, że ona i jej mąż na jednej z ulic zostali poczęstowani sokiem z trzciny cukrowej. - W ogóle nie chcieli pieniędzy - wspominała Wachowicz. - Kupiliśmy uliczne jedzenie i tam nie było żadnych stolików, więc weszliśmy do pierwszej lepszej knajpeczki i zapytaliśmy się, czy można zjeść przy stoliku. [...] Też bez problemu i poczęstowano nas świeżymi kokosami, to wszystko też w prezencie - opowiedziała. - Tej życzliwości doznałam ogrom - podsumowała.

Ewa Wachowicz poleca Wietnam. O takich cenach w Polsce można pomarzyć

Wietnam nie jest bliskim kierunkiem, ale to, co zastaniemy na miejscu, może nas bardzo zaskoczyć cenowo. Wachowicz przedstawiła nam codzienne koszty jedzenia. - Wietnam nie jest drogi - zaznaczyła gwiazda. Przekazała nam, że wynajęcie skutera to wydatek 20 zł na cały dzień, ceny kultowej zupy Pho zaczynają się już od 3 zł, kokos z kolei to 2 lub 3 zł, podobna sprawa z mango, które również kosztuje grosze. Wachowicz zaznaczyła także, skąd wynikają niskie ceny. - Średnia pensja w Wietnamie to ok. 350 dolarów - dowiedzieliśmy się.