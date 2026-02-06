Sylwester Wardęga był jednym z influencerów, którzy nagłośnili aferę Pandora Gate w 2023 roku. Wymieniany w materiałach Marcin Dubiel oskarżył Wardęgę o pomówienie i wszedł z nim na drogę sądową. 4 lutego szerokim echem w mediach odbił się wpis influencera, który poinformował, że Sąd Okręgowy w Płocku potrzymał wyrok pierwszej instancji i prawomocnie skazał Sylwestra Wardęgę. Była partnerka Dubiela Natsu w rozmowie z Plotkiem przyznała, że nie jest zaskoczona decyzją sądu.

Natsu komentuje wyrok Sylwestra Wardęgi. Mówi o obecnych relacjach z Marcinem Dubielem

- Uważam, że to jest słuszne, że ten wyrok jest prawomocny i pogratulowałam wczoraj Marcinowi. Wydaje mi się, że zasłużył na to, żeby to się tak zakończyło w sądzie - przekazała Natsu w rozmowie z nami. Marcin Dubiel i Natsu przez ok. trzy lata tworzyli związek. Swoją relację upublicznili w maju 2022 roku. W czerwcu ubiegłego roku przekazali fanom, że nie są już razem. Influencerka podkreślała wówczas, że "nie ma między nimi złej krwi", choć przyznała, że nie rozstali się z jej inicjatywy.

Przy okazji rozmowy z reporterką Plotka Natsu wyjawiła, że gdy dowiedziała się o wyroku w sprawie Wardęgi, zadzwoniła do Marcina Dubiela. - Minęło osiem miesięcy, ile można się kłócić po rozstaniu? Dużo nas łączyło, bez sensu, żebyśmy mieli teraz być dla siebie wrogami. (...) Dla mnie to było ważne, żeby na koniec też go wspierać - przekazała influencerka.

Sylwester Wardęga zareagował na wyrok, o którym dowiedział się z Instagrama

Sylwester Wardęga nie był obecny na rozprawie, na której zapadł wyrok. O wszystkim dowiedział się z postu Marcina Dubiela, który ten opublikował na Instagramie. Wardęga na InstaStories opisał swoje odczucia. "Marcin Dubiel poinformował, że zostałem skazany, a wyrok sądu pierwszej instancji podtrzymany. Bardzo to smutne wieści dla mnie. Niestety, nie mogłem dziś być obecny na sali, więc nie znam uzasadnienia" - przekazał. "Marcin Dubiel w apelacji domagał się dla mnie kary roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Skoro wyrok pierwszej instancji został utrzymany, to rozumiem, że pozostaję na wolności. A ty, za co dziś jesteś wdzięczny?" - napisał.