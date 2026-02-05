Izabella Miko wyjawiła, czy wraca do Polski na stałe. 'Jest czyściutko, jest pięknie'

Izabella Miko to kolejna utalentowana Polka, która podobnie jak Weronika Rosati zdecydowała się na życie i karierę w Stanach Zjednoczonych. Na co dzień mieszka w willi ulokowanej w Hollywood Hills, jednej z najlepszych dzielnic Los Angeles. Miko najbliższy czas spędzi jednak w Polsce, bo jest jedną z uczestniczek nowej edycji "Tańca z gwiazdami", która na antenie pojawi się już wiosną. Weronika Zając z Plotka miała okazję porozmawiać z aktorką podczas wiosennej ramówki Polsatu. Dowiedzieliśmy się, czy gwiazda planuje powrót do Polski na stałe.

REKLAMA

Zobacz wideo Miko zostanie w Polsce na zawsze? Zdradziła, jakim cudem nie zapomniała polskiego

Izabella Miko planuje powrót do Polski na stałe? "Lubię tutaj być"

Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" wywołuje ogromne emocje. 5 stycznia podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu dowiedzieliśmy się, jakie duety wystąpią w programie. Izabella Miko zawalczy o Kryształową Kulę z Albertem Kosińskim. Trener w poprzednich edycjach show miał juz okazję zaprezentować swoje umiejętności w duecie z Mają Bohosiewicz i Adą Borek. W trakcie wydarzenia Weronika Zając z Plotka miała okazję porozmawiać z Izabellą Miko, która przyznała, że w kraju czuje się bardzo dobrze.

Widzę, że coraz więcej spędzam czasu w Polsce. Lubię tutaj być i jest mi tutaj dobrze. Jest czyściutko, jest pięknie. Uwielbiam wszystkie pory roku... Nawet tę zimę. Chociaż to -20 było ostatnio ciężkie dla mnie

- powiedziała aktorka. Wspomniała, że mieszkając w USA, bardzo tęskni za rodziną, ale dzięki temu, że ma stały kontakt z mamą regularnie porozumiewa się w ojczystym języku. - Bardzo tęsknię i bardzo mi było trudno przez te wszystkie lata. Dobrze, że z mamą rozmawiam ze trzy, cztery razy dziennie i przez to mówię po polsku tak, jak mówię - podkreśliła aktorka.

Izabela Miko o swoim życiu w Los Angeles. "Ciężko to zostawić"

Redaktorka Plotka zapytała Izabellę Miko, czy rozważała powrót do Polski na stałe. Aktorka podkreśliła, że w dzisiejszych bardzo niestabilnych czasach trudno jest jednoznacznie składać takie deklaracje, ale na ten moment jej życie toczy się w Los Angeles i jest bardzo blisko związana z tym miejscem. - Teraz to jest... nigdy nie wiadomo, bo różne rzeczy się dzieją na świecie, więc nie mam pojęcia, co będzie się działo. Na razie mam tam dom, mam swoje życie, projekty swoje. Ciężko to zostawić (...) Tam jednak pracuję i byłoby mi trudno się tam przeprowadzić, ale nigdy nie wiadomo - podsumowała.