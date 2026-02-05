Antoni Królikowski w 2022 roku został ojcem Vincenta, którego mamą jest Joanna Opozda. Relacja pary zakończyła się burzliwie jeszcze przed narodzinami syna. Niedługo później aktor związał się z prawniczką Izabelą, z którą w 2024 roku doczekał się córki Jadwigi. W rozmowie z Plotkiem Królikowski przyznał, że czasem widuje córkę tylko rano i wieczorem ze względu na długie godziny pracy. - Są takie dni, kiedy jestem trochę więcej w domu i wtedy poświęcam cały czas dziewczynom, mamy swoje sposoby spędzania razem czasu i uwielbiam to robić - mówi nam Królikowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Królikowski otworzył się na temat bycia ojcem. "Uśmiech córki i Izuni..."

Antoni Królikowski opowiedział o córce i życiu we Wrocławiu

Antoni Królikowski i jego partnerka jakiś czas temu podjęli decyzję o przeprowadzce do Wrocławia. - Udało nam się zbudować spokojny azyl, w którym jest nam dobrze i do którego staram się nie dopuszczać zła tego świata. (...) Uśmiech córeczki i mojej Izuni to jest dla mnie sens życia i na razie udaje się szczęśliwe nam w tym Wrocławiu żyć - mówi aktor.

Reporterka Plotka zapytała Antoni Królikowskiego, czy pojawienie się córki na świecie zmieniło coś w jego związku. Aktor stwierdził, że trudno jest to ująć w jednym zdaniu. - Moment, kiedy pojawia się taki malutki człowiek, który wynika z was, to jest totalny game changer i wszystko inne nie ma znaczenia. Jest skupienie na tym, aby dzidzia miała wszystko to, czego potrzebuje - stwierdził. Dodał, że dla niego najważniejsze jest to, że on i jego partnerka mają do tego podobne podejście.

Antoni Królikowski i Joanna Opozda czekają na kolejną rozprawę

Choć Królikowski i Joanna Opozda rozstali się już cztery lata temu, wciąż nie udało im się sfinalizować rozwodu. Z medialnych doniesień wynika, że ostatnia rozprawa odbyła się w listopadzie ubiegłego roku, jednak byłym partnerom nie udało się jeszcze otrzymać orzeczenia sądu. Jak informował wówczas "Super Express", na posiedzeniu zabrakło Joanny Opozdy. Zeznania składała za to obecna partnerka Królikowskiego. "Fakt" donosi z kolei, że kolejna rozprawa ma odbyć się w kwietniu. Z relacji tabloidu wynika, że być może na niej zapadnie wyrok sądu.