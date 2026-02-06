Narożna bez ogródek o aferze u Martyniuków. "Mówimy o dziecku..."

Nie da się ukryć, że Daniel Martyniuk jest częstym bohaterem skandali i regularnie trafia na nagłówki portali. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku syn gwiazdora disco polo Zenka Martyniuka pod wpływem alkoholu wywołał awanturę na pokładzie jednego z samolotów podczas lotu z Malagi. To jednak tylko jeden przykład z jego wielu negatywnych zachowań. Dodajmy do tego, że Martyniuk w mediach społecznościowych regularnie publikuje treści pod wpływem emocji, wywołuje afery czy obraża członków swojej rodziny. Magdalena Narożna ma bezpośredni kontakt z jego tatą, Zenkiem Martyniukiem, w show "Disco Star". Co sądzi o całej sytuacji?

Magdalena Narożna szczerze o aferze u Martyniuków. Takie jest jej stanowisko

Reporterka Plotka Weronika Zając zapytała Magdalenę Narożną o ostatnie głośne skandale związane z Danielem Martyniukiem. Artystka usłyszała pytanie, czy Zenek Martyniuk ma w niej wsparcie. Odpowiedź była oczywista. - Oczywiście, że tak. Nawet ostatnio rozmawiałam z Zenkiem bardzo długo. No cóż, ja mu życzę dużo cierpliwości, dużo spokoju i życzę, żeby media też troszeczkę odpuściły w tym wszystkim.

Przede wszystkim to jest dziecko, mówimy tu o dziecku, każdy rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka, każdy rodzic cierpi, gdy coś złego dzieje się u tego dziecka, więc ja apeluję do wszystkich, żeby dla Zenia dali trochę oddechu. Niech on to przeżywa po swojemu, bo doradzanie i tak dalej to nie jest zawsze to, czego on teraz potrzebuje - stwierdziła.

Faustyna Martyniuk szczerze o swoim mężu. Ma dwa oblicza?

Ostatnio żona Daniela Martyniuk wyznała portalowi Jastrząb Post, że jej ukochany ma dwie twarze. Z jednej strony jest normalnym, spokojnym mężczyzną, a z drugiej - zmienia się nie do poznania i zachowuje się po prostu źle. "Wiadomo, że to nie jest nikomu potrzebne, przede wszystkim jemu, bo myślę, że Daniel ma takie dwie twarze, że jak jest spokojny, to naprawdę jest fajnym chłopakiem, więc największą taką szkodę robi też przede wszystkim sobie, że nie daje się poznać od tej pozytywnej strony. No i tego mu życzę, żeby w końcu się dał ludziom poznać jako ten spokojny Daniel, a nie ten imprezowy" - wyznała