Stylizacja Zając oczarowała ekspertkę. Surowo oceniła kreację Narożnej

5 lutego odbyła się długo wyczekiwana wiosenna ramówka Polsatu. Na wydarzeniu pojawiło się wiele gwiazd stacji, które zachwyciły swoimi stylizacjami, a czerwony dywan zapełnił się barwnymi kreacjami, o których z pewnością jeszcze długo będzie głośno w mediach.

REKLAMA

Ramówka Polsatu przyciągnęła gwiazdy. Ekspertka modowa nie miała wątpliwości, kto wypadł najlepiej

Redakcja Plotka zwróciła się do ekspertki modowej, Aleksandry Kapki (profil Instagram), z prośbą o ocenę stylizacji gwiazd z wydarzenia stacji ze słońcem w logo. - Ścianka na ramówce Polsatu to nie rozdanie Oscarów i nikt nie oczekuje tutaj spektakularnych kreacji. Wręcz przeciwnie - to właśnie umiar jest siłą stylizacji w przypadku tego typu wydarzeń - zaczęła Kapka. Według specjalistki większość gwiazd prezentowała się poprawnie. - Nie było ani ogromnych wpadek, ani looków, które zmieniają polską scenę modową - dodała po chwili ekspertka.

Jedną z najlepiej ubranych gwiazd według Kapki była Aneta Zając. - Wybrała liliową suknię z odkrytymi plecami, świetnie wyważoną srebrnymi dodatkami, delikatnym makijażem i fryzurą. Całość wydaje się bezpieczna, ale mimo wszystko nie jest nudna. Wpisuje się także w wiosenne trendy oraz styl osobisty aktorki - oceniła. Patrycja Kazadi również pokazała klasę. - Stylizacja wydaje się prosta, ale jest bardzo mocna i świetnie komponuje się z urodą artystki - zauważyła ekspertka. Natalia Szroeder zdecydowała się na odważniejszy look. - Brąz, skóra i gorsety to nadal silne światowe nurty - zdradziła Kapka.

Sebastian Fabijański i Jacek Jeschke zdecydowali się na ciekawe rozwiązania. Magdalena Narożna modowo zawiodła

Podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu Honorata Witańska postawiła na rzadziej spotykane połączenie spodni barrel, gorsetu i szpilek. - Całość prezentowała się świeżo, ale balansowała między modą a estetycznym nadmiarem - wyjawiła nam Kapka. Wśród mężczyzn obecnych na wydarzeniu odwaga była jeszcze wyraźniejsza. - Wielu panów zaprezentowało bardzo dobre stylizacje, czasami decydując się na większą odwagę niż panie. Nieco nonszalanckie, ale ciekawe rozwiązania pokazali m.in. Jacek Jeschke, Sebastian Fabijański, Piotr Kędzierski i Sebastian Karpiel-Bułecka. Look Kamila Nożyńskiego mógłby wydawać się nieco zbyt kostiumowy, ale widać tu konsekwencję w tego typu wyborach, która broni tę stylizację - zauważyła ekspertka.

Jednak nie wszystkie wybory według Kapki okazały się udane. - Nieco gorszego wyboru dokonała Magda Narożna - jej kreacja miała ogromny potencjał, ale moim zdaniem nie była dostosowana do okoliczności. Nie zagrały także dodatki - błysk obecny w każdej płaszczyźnie stylizacji przeciążył ciekawy fason sukienki - podsumowała Aleksandra Kapka w rozmowie z Plotkiem.