5 lutego odbył się event prezentujący zbliżającą się wielkimi krokami wiosenną ramówkę Polsatu. Na wydarzeniu nie zabrakło największych gwiazd związanych ze stacją, dziennikarzy, prezenterów, aktorów, a także uczestników nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Na czerwonym dywanie można było podziwiać również m.in. prowadzącą "Must Be the Music. Tylko muzyka" Patricię Kazadi. Jak udało nam się ustalić, niewiele brakowało, a prezenterki zabrakłoby na wydarzeniu.

Sukienkowa afera u Patricii Kazadi. Jej występ na ramówce Polsatu był zagrożony

Patricia Kazadi na ramówce Polsatu pozowała na ściance w pięknej czerwonej kreacji. Dopasowana, sięgająca ziemi sukienka prezenterki miała długie rękawy i mocno wycięty dekolt. Kazadi prezentowała się w niej zjawiskowo i aż trudno uwierzyć, że jej strój na ramówkę powstawał w ekspresowym tempie. Jak dowiedział się Plotek, w środę wieczorem Patricia Kazadi pojawiła się na próbie generalnej wiosennej ramówki Polsatu. Później wróciła do siebie, by przymierzyć kreację na event. Niestety, okazało się, że przez problemy z transportem kreacja nie dotarła na czas, a udział prowadzącej "Must Be The Music. Tylko Muzyka" był zagrożony.

- Nie miałam planu B. Pojechałam na Białołękę po materiał i wraz z krawcową szyłyśmy od podstaw sukienkę do czwartej rano. Naprawdę nie byłam pewna, czy będę miała w czym iść na ramówkę - mówi Patricia Kazadi. Prace nad kreacją trwały całą noc, a prezenterka przed wydarzeniem zdążyła się przespać jedynie dwie godziny. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, a od stylizacji Kazadi na ramówce Polsatu trudno oderwać wzrok. Zobaczcie sami.

