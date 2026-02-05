5 lutego Polsat zaprezentował wiosenną ramówkę, która przyciągnęła tłumy znanych twarzy. Na czerwonym dywanie pojawiły się zarówno gwiazdy od lat związane ze stacją, jak i nowe nazwiska, które w nadchodzących miesiącach zobaczymy na antenie. Była to okazja do zapowiedzi nowych programów, ale też moment, w którym celebryci mogli zaprezentować się od najbardziej stylowej strony. O ocenę kreacji poprosiliśmy stylistę Michała Musiała. Kto przyciągnął jego uwagę?

Aneta Zając, Igor Sokołowski i Natalia Szroeder. Kto zachwycił stylizacją na wiosennej ramówce Polsatu?

Wśród gwiazd, które pojawiły się na wiosennej ramówce Polsatu, Aneta Zając zdecydowanie wyróżniła się stylizacją, którą docenił także stylista. - Aneta Zając pozostała przy klasyce, jednak ograła ją w nieco bardziej niekonwencjonalny sposób. Sukienka o ponadczasowej, eleganckiej formie w połączeniu z dzianinową tkaniną zrobiła robotę - zauważył Michał Musiał, dodając, że błękitny kolor podkreślił urodę aktorki. - To coś zupełnie innego, niż zazwyczaj widujemy podczas tego typu wydarzeń. Sukienka ma klasyczny krój, ale tkanina nadaje jej niebanalny charakter, co sprawia, że wygląda świeżo i oryginalnie - skomentował ekspert. Musiał zwrócił uwagę także na odpowiednio dobrane dodatki. - Srebrne sandałki dodały lekkości i nowoczesności całej stylizacji. Warto zwrócić uwagę także na biżuterię - prosta i surowa w swojej formie - podsumował.

Musiała zachwycił także Igor Sokołowski. Dziennikarz Polsatu postawił na elegancję, ale w nieco odświeżonej formie. Jak twierdzi stylista, jego stylizacja była przewidywalna, jeśli chodzi o klasyczne elementy, ale dzięki nowoczesnym dodatkom nabrała charakteru. - Sokołowski świetnie połączył klasykę z nowoczesnymi akcentami, a skórzana kurtka dodała stylizacji pazura. Kropką nad i były buty, które są teraz na topie, oraz bandana - idealny sposób na dodanie nonszalancji i luzu - ocenił Musiał w rozmowie z Plotkiem.

W gronie najlepiej ubranych gwiazd po raz kolejny znalazła się także Natalia Szroeder. - Skórzany total look zrobił robotę. Jest z pazurem, ale jednak absolutnie nie ma mowy o tandecie, czy kiczu. Grają kolory i formy. Widać tu znajomość światowych trendów - zauważył stylista.

Ramówka Polsatu. Sykut-Jeżyna zagrała detalami, Karpiel-Bułecka w bezbłędnej stylizacji

Uwadze Musiała nie umknęła także Paulina Sykut-Jeżyna, która pokazała się w jasnoróżowej sukience i sandałkach na wysokim obcasie. - Pastelowa torebka świetnie uzupełniła całość, lecz to jednak detale zrobiły robotę. Mam na myśli czerwoną lamówkę i pierścionek w tym samym kolorze. Niby mała rzecz, a nadała modowego wyrazu. Paulina po raz pierwszy udowodniła, że zna się na modzie - stwierdził ekspert.

Michał Musiał pochwalił też stylizację Sebastiana Karpiela-Bułecki. - Zamszowa marynarka, szerokie jeansy, biały t-shirt - wszystko jest bardzo na plus. Biżuteria świetnie uzupełnia całość. To typowo casualowa stylizacja, która udowadnia, że na co dzień wcale nie trzeba wybierać typowo sportowych ubrań czy wtapiać się w tłum. Tutaj jest dziennie i bardzo modnie. Look Bułecki przywodzi na myśl western i ma w sobie paryski luz. Bardzo dobra stylizacja - podsumował. Wspomniane stylizacje zobaczycie w naszej galerii:

