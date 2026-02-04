Justin Bieber w 2018 roku poślubił Hailey, z którą doczekał się syna - Jacka Bluesa. Od wielu lat zarówno media, jak i internauci spekulują na temat kolejnych problemów w małżeństwie piosenkarza i celebrytki. W trakcie 68. ceremonii rozdania nagród Grammy w Los Angeles Bieber wystąpił z utworem "Yukon". Na scenie pojawił się bez koszulki, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć jego nowy tatuaż. Wielu domyśla się, że to twarz jego żony. O opinię na temat obrazu na skórze wokalisty poprosiliśmy tatuatora Krzysztofa Krajewskiego. Stwierdził, że twarz na plecach Biebera to tak naprawdę... Violetta Villas!

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Sablewska o tatuażach: Uratowały mi życie

Tatuaż Justina Biebera to wcale nie Hailey? Specjalista widzi w nim Violettę Villas

Trudno znaleźć dokładne zdjęcia tatuażu Biebera. Większość uważa, że na plecach piosenkarz ma podobiznę ukochanej. Tatuator ma odmienne zdanie w tej kwestii. - Moim zdaniem wytatuowana twarz to wcale nie żona Justina, tylko polska piosenkarka Violetta Villas. Portret wykonany ze zdjęcia zrobionego około 1969 roku podczas jednego z jej koncertów w Las Vegas. Moim zdaniem podobieństwo uderzające - ocenił żartobliwie Krajewski. Docenił, że tatuaż jest spójny z tym, co Bieber ma na ciele. -Pasuje do osobowości artysty, stylistyki jego pozostałych tatuaży, no i widać, że to kobieta, więc zakładam, że jest podobna do osoby, do której ma być podobna - zauważa.

Jak ekspert ocenia wykonanie tatuażu? Tu nie ma mowy o zachwycie. - To umiejscowienie na ciele jest zupełnie bezsensowne. Brakuje kontrastu, co spowoduje, że za jakiś czas zupełnie straci ostrość. Delikatność wykonania zupełnie nie pasuje do umiejscowienia. Skóra na plecach bardzo źle się obchodzi z tak delikatnymi tatuażami i detalem - wyjaśnia Krajewski.

Hailey Bieber odnosiła się do plotek o kryzysie w małżeństwie

W sieci od lat mowa o kryzysie w związku Bieberów. Sam piosenkarz przyznał, że za nim trudne chwile w związku, śpiewając o tym w utworze "Walking Away". Jego żona udzieliła wywiadu magazynowi "GQ". Nie obyło się bez tematu relacji z wokalistką. Celebrytka wyznała, że wraz z ukochanym stara się żyć "z dnia na dzień". - Oboje chronimy naszego syna i nie sądzę, żeby to się kiedykolwiek zmieniło, ale nasze życie jest naszym życiem i jest naprawdę publiczne, więc myślę, że po prostu nie ma co się martwić na zapas - przyznała, dodając, że dla małżonków najważniejszy jest ich syn.