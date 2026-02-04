Księżna Kate nie próżnuje i co rusz odwiedza kolejne miejsca. Tym razem żona brytyjskiego następcy tronu udała się do walijskiego miasta Cardigan, gdzie miała okazję odwiedzić siedzibę rodzinnej firmy Hiut Denim. Zainteresowanie Middleton przemysłem tekstylnym łączy się zapewne faktem, iż przodkowie ze strony jej ojca byli właścicielami firmy zajmującej się handlem i produkcją wełny. Księżna Walii pojawiła się w nietypowej dla siebie fryzurze. Głos w tej sprawie w rozmowie z Plotkiem zabrał ekspert, Michał Musiał.

Księżna Kate w zaskakującej odsłonie. Ekspert nie kryje zachwytu

Księżna Kate najczęściej widywana jest w rozpuszczonych włosach, które są zakręcone. Tym razem postawiła jednak na upięcie, które mogło zaskoczyć. Co o fryzurze księżnej Walii sądzi stylista fryzur Michał Musiał? Na wstępie zwrócił uwagę na kolor włosów Middleton.- Ciemniejsza nasada włosów i jaśniejsze końce to coś, co zawsze wygląda dobrze pod warunkiem, że przejścia między poziomami kolorystycznymi są płynne - tutaj właśnie tak jest. Poza koloryzacją uwagę zwraca forma upięcia, która jest już pewnego rodzaju klasyką - delikatnie podpięta góra i rozpuszczony dół. Różne wariacje tej fryzury nosiła przed laty Brigitte Bardot. Forma jest bardzo kobieca, a w połączeniu z subtelnymi falami, jak u Kate, prezentuje się naprawdę dobrze - wyjaśniał ekspert. - Całość wygląda naturalnie i nie jest przerysowana. O to właśnie chodzi. Księżna po raz kolejny zaprezentowała się bez zarzutu - jasno podsumował.

W ostatnim czasie księżna Kate szaleje z fryzurą.

To nie pierwszy raz, gdy Middleton decyduje się na nieco inną fryzurę niż zazwyczaj. Pod koniec stycznia księżna udała się na północ Anglii. Tam miała okazję odwiedzić klub Wakefield Trinity Rugby League i postanowiła wziąć udział w treningu na murawie. W trakcie wizyty zarzuciła na siebie kurtkę w kolorze butelkowej zieleni. Choć początkowo widzieliśmy ją w rozpuszczonych włosach, przez deszczową pogodę zdecydowała się związać je w warkocz, co jest w jej przypadku niecodziennym widokiem.