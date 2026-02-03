Prońko reaguje w kwestii rzekomej "kosy" z Rodowicz. "Maryla żywi się skandalami"

Ostatnio Maryla Rodowicz była gościnią Katarzyny Nosowskiej w podcaście "Bliskoznaczni". Prowadząca zapytała wokalistkę o trudne relacje w branży muzycznej. - Czy doświadczyłaś takich momentów, że np. była 'kosa' z kimś? Że z kimś był konflikt, że się raczej omijałyście na festiwalach? - padło w podcaście. Maryla Rodowicz wspomniała o Krystynie Prońko. - Było tak i jest tak z Krysią Prońko - powiedziała, nie wdając się w szczegóły. Wokalistka opowiedziała także o konfliktach z instytucjami. - Ważniejsze były takie 'kosy', czyli takie szlabany od rozgłośni radiowych, od wytwórni i od branży. Ja nagrywałam naprawdę świetne płyty i mnie było tak przykro, że te płyty nawet nie były nominowane - dodała. Co o jej słowach sądzi Krystyna Prońko?

Krystyna Prońko zareagowała na słowa Maryli Rodowicz. Ma jasne zdanie. "To jej prywatna sprawa"

Skontaktowaliśmy się z Krystyną Prońko, która krótko skomentowała dla nas słowa Maryli Rodowicz. Czy rzeczywiście mają konflikt? - Jeśli pani Maryla tak uważa, to pewnie dla niej jest, dla mnie nie - odpowiedziała nam wokalistka. Krystyna Prońko zaznaczyła, że nie żywi negatywnych uczuć do Maryli Rodowicz. - Z mojej strony nie [ma konfliktu - przyp.red], a jeśli pani Maryla żywi się skandalami, to jej prywatna sprawa - skwitowała wokalistka w rozmowie z Plotkiem.

Krystyna Prońko o karierze muzycznej. "Wokalnie nie mam problemu"

Krystyna Prońko wciąż jest aktywna zawodowo. W wywiadzie dla TVP Info opowiedziała o tym, jak wygląda jej rutyna i przygotowania przed koncertami. - Wokalnie nie mam problemu, tylko że ja dbam o to, żeby ta kondycja istniała. I to nie tylko tak, że czegoś nie jem. Od czasu do czasu sobie przypominam, że są jakieś ćwiczenia. Teraz też zawsze rozśpiewuję się przed występem - mówiła. Prońko nie zapomina o odpoczynku. - Ponadto przed koncertem najważniejszą dla mnie rzeczą, jeśli chodzi o śpiewanie, jest wypoczynek. Odpoczywam, bardzo lubię spać. Lubię się zdrzemnąć jakieś trzy, cztery godziny przed koncertem. To nie jest oczywiście drzemka, która trwa 3 godziny, bo to już byłby sen, tylko taka faktyczna drzemka, 15-20 minut maksymalnie, żeby się rozluźnić. Jeśli kondycji nie będzie, to śpiewania też nie będzie - dodała.