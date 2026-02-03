Marcin Hakiel i Dominika Serowska są szczęśliwymi rodzicami. Ich syn Romeo przyszedł na świat pod koniec 2024 roku. Tancerz, który ma także dwójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa z Katarzyną Cichopek, otwarcie mówi o tym, że chciałby jeszcze powiększyć rodzinę. - Moje bingo na 2026 rok: zrzucić pięć kilogramów, kolejne dziecko i nie pozabijać się z ukochaną - komentował na krótkim nagraniu opublikowanym przez portal Kozaczek. Co na to jego partnerka Dominika Serowska?

Zobacz wideo Serowska o Cichopek. Nie patyczkowała się

Dominika Serowska wprost o kolejnym dziecku. "Ja jestem wygodna"

Porozmawialiśmy z Dominiką Serowską o powiększeniu rodziny. Jak się okazuje, celebrytka ma odmienne plany od Hakiela. - Czy chciałabym mieć kolejne dziecko? Coraz bardziej myślę o tym, że jednak nie. Ja jestem wygodna, jednak dzieci to są duże pokłady czasu i my jesteśmy dosyć zajęci swoimi sprawami - powiedziała i zaznaczyła, że opieka nad dzieckiem to wymagające zadanie. - Gdy myślę, że już nie mamy czasu na wiele rzeczy i wymieniamy się opieką nad młodym na tyle, na ile możemy, ale brakuje nam tego czasu, żeby po prostu tak odpocząć, to myślę sobie, że gdyby było kolejne dziecko, to byłoby naprawdę ciężko. A ja uważam, że życie nie jest po to, żeby się urabiać po łokcie - dodała.

Serowska nie szczędziła czułych słów na temat syna. - Jestem szczęśliwa, mam super synka i to jest mój ukochany kumpel. On jest wspaniały i lepszy, niż mogłabym sobie wymarzyć - słyszymy. Celebrytka nie wyklucza, że w przyszłości zmieni zdanie. - Mam synka, może kiedyś pomyślimy o drugim, ale na ten moment w ogóle nie czułabym się gotowa i jestem sceptycznie do tego nastawiona - skwitowała w rozmowie z nami.

Dominika Serowska o wychowaniu syna. "Dzieci muszą mieć zasady"

W grudniu Dominika Serowska była gościnią naszego podcastu "Galaktyka Plotek". W rozmowie z Marcinem Wolniakiem celebrytka wyjawiła, jakie ma podejście do wychowania syna. - Nie jestem typem bezstresowego wychowania. To nie jest klucz, do którego bym dążyła. Dzieci muszą mieć zasady i obowiązki, a także znać hierarchię w domu: że to nie jest kolega czy koleżanka, tylko mama i tata - stwierdziła.