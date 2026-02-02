2 lutego w Warszawie odbyło się spotkanie prasowe nowego serialu TVN "Młode gliny", którego premiera zaplanowana jest już za tydzień (9 lutego). Produkcja zapowiada się jako codzienny serial kryminalny, skupiający się na realiach pracy młodych policjantów rozpoczynających służbę w podwarszawskiej komendzie. Jak na czerwonym dywanie zaprezentowała się Zofia Zborowska-Wrona, która jest jedną z głównych gwiazd produkcji?

REKLAMA

Zobacz wideo Zborowska opublikowała stare zdjęcia

Zofia Zborowska-Wrona w czerwieni na ściance. Tak oceniła jej look ekspertka

Zofia Zborowska-Wrona wybrała czerwoną, luźną bluzkę zestawioną z szerokimi jeansami, a całość uzupełniła szpilkami w tygrysie paski i naturalnym makijażem, stawiając na lekkość i komfort. Specjalnie dla redakcji Plotka look aktorki oceniła stylistka Anrika Anna Kolbusz (profil Instagram). - Stylizacja gwiazdy to klasyczny casual przeniesiony na czerwone dywany i salony - zaczęła ekspertka. Następnie stylistka nie gryzła się w język. - Czerwony sweterek, jeansy oraz zwierzęcy print miały dodać charakteru, jednak nawet ten wzór nie uratował całości przed wrażeniem nudy - wyjawiła.

Ekspertka zwróciła uwagę także na proporcje sylwetki aktorki. - To zestaw bardziej odpowiedni do biblioteki niż na eleganckie wydarzenie. Dodatkowo obszerna góra i dół zaburzają proporcje sylwetki, poszerzając ją i deformując - wyjawiła ekspertka. Na koniec Anrika Anna Kolbusz podsumowała: "Zdecydowanie nie jestem fanką tej stylizacji" - wyznała w rozmowie z Plotkiem ekspertka.

"Młode gliny" - gwiazdy serialu na ściance. Dominowały rockowe stylizacje

Na wydarzeniu pojawiła się również Dominika Kryszczyńska, która zdecydowała się na rockowe połączenie. Aktorka zaprezentowała się w czarnej skórzanej kurtce oraz skórzanych spodniach, całość uzupełniając naturalnym makijażem. Na rockandrollowy kierunek postawiła także Mayu Gralińska Sakai, aktorka norweskiego pochodzenia i jedna z gwiazd serialu. Jej stylizacja - skórzana kurtka i szerokie spodnie - wpisała się w klimat wydarzenia. Wśród zaproszonych gwiazd znalazła się również Aleksandra Domańska, która wybrała długi skórzany płaszcz, zestawiony z bluzką w kolorze khaki oraz długimi, skórzanymi kozakami.