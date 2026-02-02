Stacja Polsat ujawnia nazwiska uczestników nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Wiemy już, że na parkiecie wystąpią Małgorzata Potocka, Piotr Kędzierski, Gamou Fall, Magdalena Boczarska, Emilia Komarnicka, Paulina Gałązka, Kamil Nożyński, Natalia "Natsu" Karczmarczyk, Iza Miko oraz Kacper "Jasper" Porębski. Udział niektórych gwiazd wzbudza ogromne kontrowersje.

"Taniec z gwiadami". Aneta Piotrowska zabrała głos. Takie ma zdanie

Ogromne oburzenie wśród internautów wzbudza fakt, że Iza Miko oraz Emilia Komarnicka zaczynają przygodę w programie z większym doświadczeniem niż inni uczestnicy. Gwiazda "Na dobre i na złe" występuje u boku Stefano Terrazzino w spektaklu muzyczno-tancecznym "Kto ma Klucz." Miko jako nastolatka uczyła się natomiast w szkole baletowej. Wystąpiła także w tanecznych filmach, w tym m.in. "Kochaj i tańcz". O ocenę sytuacji poprosiliśmy profesjonalistkę - Anetę Piotrowską. W 2006 roku tancerka występowała w programie u boku Rafała Mroczka. Odnieśli ogromny sukces i wygrali Kryształową Kulę.

Aneta Piotrowska przyznała w rozmowie z Plotkiem, że doświadczenie z pewnością ułatwi uczestniczkom udział w programie "Taniec z gwiazdami" i znacząco wpłynie na ich występy. - Zdecydowanie uważam, że mają one ułatwione zadanie, posiadając już podstawy taneczne. Osoby z doświadczeniem tanecznym posiadają koordynację ruchową, co jest połową sukcesu w 'Tańcu z gwiazdami" - słyszymy. Zdaniem tancerki nie gwarantuje to jednak sukcesu. - Natomiast nie jest powiedziane, że wygrają - usłyszeliśmy.

"Taniec z gwiazdami". Iza Miko o udziale w programie. Nie kryje ekscytacji

Iza Miko zdaje się nie przejmować komentarzami, a o udziale w tanecznym formacie opowiedziała w śniadaniówce "halo tu polsat". - Osoby, które oglądają "Taniec z gwiazdami" wiedzą więcej o tańcu niż ja. Uczę się tego wszystkiego, jestem ambitna i po szkole baletowej mam takie przekonanie, żeby wszystko robić perfekcyjnie. Ale trochę się boję, bo to ogromna presja... - przekazała Iza Miko.- Świadomość ciała jest, ale są takie rzeczy, które mają ludzie po balecie, których trzeba się oduczyć przy tańcu towarzyskim - dodała gwiazda.