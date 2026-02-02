1 lutego w Crypto Arenie w Los Angeles odbyła się 68. gala wręczenia nagród Grammy, które co roku przyznawane są przez Narodową Akademię Sztuk i Nauk Nagraniowych z USA. Na scenie pojawiło się wiele znanych gwiazd, m.in. Lady Gaga, Sombr i Sabrina Carpenter. Sporo kontrowersji wywołała ta ostatnia. Pod koniec swojego występu młoda wokalistka niespodziewanie wzięła do ręki białą gołębicę. Decyzja o wykorzystaniu żywego zwierzęcia została potępiona nie tylko przez fanów wokalistki, ale również przez przedstawicieli organizacji People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy lekarzy weterynarii. Ci również nie gryźli się w język.

Sabrina Carpenter w ogniu krytyki. "Niepotrzebne i okrutne"

Pomysł 26-latki nie wszystkim przypadł do gustu. Pod nagraniem z występu pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Świetnie zaśpiewała, ale po co ta gołębica? To nie było konieczne", "Spektakularne show, jednak nie rozumiem jego zakończenia" - czytamy. Występem piosenkarki zainteresowała się także organizacja PETA. W opublikowanym wpisie jej przedstawiciele potępili pomysł Carpenter. "To było głupie, niepotrzebne i okrutne. Jasne światła, głośny hałas i trzymanie w uścisku powodują strach i stres u ptaka, który powinien latać wolno na otwartym niebie" - napisano na platformie X.

W rozmowie z Plotkiem sprawę skomentowali lekarze weterynarii - Kuba Letek i Magda Firlej-Oliwa. "Zgadzam się ze stanowiskiem, co do zasady. Wykorzystywanie żywego zwierzęcia w warunkach estradowych, przy intensywnym świetle, hałasie i obecności tłumu, nie jest dla niego sytuacją obojętną biologicznie i może naruszać jego dobrostan, szczególnie w przypadku ptaków wrażliwych na stres ostry. Określenie 'okrutne' uważam może odrobinę za zbyt spolaryzowane. W sensie prawnym i medycznym nie mamy tu do czynienia z bezpośrednim zadawaniem fizycznego cierpienia ani ze znęcaniem się fizycznym, lecz z niepotrzebnym narażeniem zwierzęcia na stres. Oczywiście całkowicie niepotrzebny, i jak zostało to określone 'głupi'. To istotna różnica, bo precyzyjny język w takich sytuacjach pomaga chronić dobrostan zwierząt, a nie tylko wzmacniać emocjonalny przekaz medialny" - zauważył Kuba Letek.

"Występy tego typu nie mają nic wspólnego z komfortem zwierząt, dlatego wykorzystywanie ich w takich celach nie jest humanitarne. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie tyle mówi się o etycznym podejściu do zwierząt" - dodała Magda Firlej-Oliwa.

Lady Gaga skrytykowana za wybór kreacji. "Pozwól ptakom zachować ich pióra"

Uwagę PETA przyciągnęły również stylizacje Lady Gagi. Piosenkarka na czerwonym dywanie pojawiła się w długiej, czarnej kreacji stworzonej z piór (nie jest pewne czy z prawdziwych). W tym samym motywie wykonany był także kostium sceniczny. "Niezależnie od tego, czy pióra są wyrywane ptakowi za życia, czy po jego zabiciu, zwierzę zawsze cierpi. Pozwól ptakom zachować ich pióra. Pióra należą do ptaków, a ptaki powinny być wolne" - napisali przedstawiciele organizacji.