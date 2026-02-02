Sara James jest obecnie jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia w Polsce. Chętnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie kulisy życia prywatnego i zawodowego pokazuje przed setkami tysięcy fanów. 1 lutego Sara zaprezentowała obserwatorom swój studniówkowy look. Uwagę wszystkich przyciągnęła jednak jej odmieniona fryzura - długie, platynowe, blond włosy. Jak ocenia je ekspert?

Sara James zaskoczyła metamorfozą włosów. "Ten odważny odcień dodał jej charakteru"

Sara James pokazała w przeszłości, że lubi eksperymentować z fryzurami. W takim wydaniu, jak zaprezentowała się na studniówce, jeszcze jej jednak nie widzieliśmy. - Sara James świetnie pokazuje, że blond nie musi być grzeczny i oczywisty. Jest młoda, piękna i nie boi się eksperymentować - mówi Plotkowi Piotr Sierpiński. - Do tego jest artystką sceniczną i piosenkarką, więc zabawa wizerunkiem jest u niej totalnie naturalna i bardzo na plus, scena kocha takie mocne decyzje - skomentował dla Plotka Piotr Sierpiński. Zdaniem eksperta, przemiana wyszła jak najbardziej na plus.

Ten odważny odcień dodał jej charakteru i sprawia, że całość wygląda świeżo, nowocześnie i z pazurem. Podoba mi się też to, że w różnych odsłonach fryzur widać, jak mocno kolor potrafi zmienić vibe, raz bardziej glam, raz bardziej street, a za każdym razem wygląda super

- dodał stylista fryzur. Sierpiński podzielił się przy tym z nami jedną, małą uwagą. - Gdybym miał coś dopracować stricte technicznie, postawiłbym na delikatne przyciemnienie odrostu dla większej głębi i jeszcze jaśniejsze końce, żeby podbić efekt odwagi i "wow". Ale już teraz ten eksperyment jest bardzo udany, jestem zdecydowanie na tak. Młodość ma swoje prawa, a taki blond to świetny sposób, żeby je wykorzystać - podsumował specjalista.

Fani Sary James byli zachwyceni jej studniówkowym wydaniem. "Zakochałam się!"

Pod postem Sary, w którym opublikowała serię zdjęć i nagrań ze studniówki, prędko zaroiło się od komentarzy jej fanów i obserwatorów. Podobnie jak Piotr Sierpiński, byli oni zachwyceni jej nową fryzurą oraz stylizacją. "Diva", "Wyglądasz cudownie", "Ale śliczna", "Bardzo fajna blondyneczka", "Przepiękna", "Zakochałam się! Jaka piękna" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.