Sara James to jedna z najpopularniejszych polskich artystek młodego pokolenia. 17-latka pod koniec 2024 roku wydała debiutancki album "Playhouse", który zdobył ogromne uznanie zarówno wśród krytyków, jak i fanów. Piosenkarka, mimo dynamicznie rozwijającej się kariery, nie zaniedbuje edukacji. Niedługo Sara przystąpi do matury. 31 stycznia nastolatka bawiła się ze znajomymi na studniówce. W sieci pojawiło się kilka kadrów z imprezy. Oprócz odważnej kreacji uwagę fanów przyciągnęły włosy Sary. Piosenkarka na balu pokazała się w blondzie.

Sara James w blondzie. Internauci pieją z zachwytu. "Wyglądasz cudownie"

Na profilu piosenkarki pojawiło się kilka ujęć z tego wyjątkowego wieczoru. Widzimy na nich Sarę wystrojoną w czarną suknię i masywny płaszcz. Na kolejnym slajdzie piosenkarka zamieściła nagranie z poloneza. Nie mogło zabraknąć zabawnych ujęć z przyjaciółmi. Widać, że 17-latka bardzo dobrze czuła się w studniówkowej kreacji. Pod wpisem zaroiło się od komentarzy zachwyconych fanów. "Diva", "Wyglądasz cudownie", "Ale śliczna", "Bardzo fajna blondyneczka", "Zakochałam się! Jaka piękna" - pisali.

Włosy Sary James przyciągnęły uwagę także naszego eksperta. Trudno stwierdzić, czy to peruka, czy naturalne włosy gwiazdy. Michał Musiał uważa, że tak jasny odcień nie jest najlepszym pomysłem. - Jeśli mówimy o blondzie, to w przypadku Sary zdecydowanie lepiej sprawdziłyby się delikatne refleksy, które rozświetliłyby naturalny kolor. Byłoby zdecydowanie bardziej elegancko i bardziej stylowo - przekazał w rozmowie z Plotkiem stylista fryzur.

Sara James szykuje się do matury. "Szkoła jest dla mnie o wiele bardziej stresująca niż wyjście na scenę"

Sara James wystąpiła ostatnio w krótkim materiale "Dzień dobry TVN". Wojciech Łozowski zapytał 17-latkę, czy czuje stres w związku ze zbliżającą się maturą - W ogóle to jest zabawne, ostatnio komuś o tym mówiłam, że mam wrażenie, że szkoła jest dla mnie o wiele bardziej stresująca niż wyjście na scenę i zagranie. Naprawdę, mam coś takiego, że szkoła to jest dla mnie taki inny stres - podkreśliła James. W materiale wystąpiła także jej mama.

W rozmowie z Łozowskim chwaliła Sarę za jej podejście do życia i twarde stąpanie po ziemi. - Widzę, że bardzo dobrze sobie radzi w tej strefie, która jest dla niejednego dorosłego trudna, czyli w show-biznesie. To mnie bardzo zachwyca, że dojrzewa tak proporcjonalnie do tego, co się wokół niej dzieje. I że sodówa jej nie uderzyła do głowy - mówiła.