To jedna z najważniejszych nocy w roku dla wszystkich fanów muzyki na świecie. Właśnie tej nocy w Crypto Arenie w Los Angeles zostaną wręczone prestiżowe nagrody Grammy, przyznawane przez Narodową Akademię Sztuk i Nauk Nagraniowych z USA. My postanowiliśmy przyjrzeć się temu, co będzie działo się na czerwonym dywanie. Stylizacje gwiazd ocenią eksperci: projektant i znawca mody Robert Czerwik i stylista włosów, fryzjer gwiazd Piotr Sierpiński. Zapraszamy na relację!

Lola Young nie przekonała ekspertów. "I tu pojawia się zgrzyt"

Marcin Wolniak: Lola Young pojawiła się na czerwonym dywanie w dość nieoczywistej stylizacji jak na taką okazję. Brytyjska wokalistka, znana z hitu "Messy", ma szansę na Grammy m.in. w bardzo ważnej kategorii Best New Artist. Robert Czerwik: Ten look to dla mnie moment, w którym łapię się na tym, że zaczynam czuć różnicę pokoleniową. Widzę tu świeżość, nowoczesność i młodość. To jest bardzo "tu i teraz" - luz, totalny oversize, świadome odejście od glamour. Dla młodego pokolenia to działa. Mam też skojarzenie z klimatem Sary James, podobna energia, podobny kod: "nie muszę się stroić, żeby być ważna". Ale… to jest czerwony dywan. To są Grammy. Jedno z największych wydarzeń w muzyce. I tu pojawia się mój zgrzyt. Dla mnie to po prostu za mało. Widzę w tym raczej otwarcie sklepu, backstage, albo after, a nie moment historii. Jestem wychowany na innych Grammy. Piotr Czerwiński: Stylizacja Loli Young wydaje się zbyt swobodna jak na rangę tego wydarzenia, choć fryzura jest dopracowana i dodaje stylizacji charakteru, to sam strój nie pasuje do czerwonego dywanu. Biorąc pod uwagę rangę takiego wydarzenia, cała stylizacja powinna wyglądać zdecydowanie bardziej dopracowanie. Dla mnie to lekkie przegięcie w stronę zbytniej casualowości.

Lola Young na Grammys 2026 Lola Young na Grammys 2026. Fot. REUTERS/Mario Anzuoni

Pierwsze gwiazdy na czerwonym dywanie. Mocne wejście mężczyzn

Marcin Wolniak: Jedną z pierwszych gwiazd na tegorocznym czerwonym dywanie Grammy był Darren Criss. Aktor i wokalista, którego polscy widzowie doskonale mogą znać z takich produkcji jak "Glee" i "American Crime Story: Zabójstwo Versace", w tym roku prowadził Awards Premiere Ceremony. Robert Czerwik: Rozumiem zamysł tej stylizacji, żart, mrugnięcie okiem do widza, zabawę konwencją romantycznego dandysa. Widzę tu też moim zdaniem inspiracje Eltonem Johnem: miękkość, dekoracyjność i świadome odejście od klasycznej męskości. Nie jestem jednak do końca przekonany. Mam wrażenie, że proporcje trochę się tu rozmywają. Długość nogawki, pantofle, skala form sprawiają wrażenie zbyt dużych i niedookreślonych. Być może to celowy zabieg, ale w tym przypadku nie wszystko kupuję. Piotr Sierpiński: Jeśli chodzi o włosowy look Darrena, to lekko podniesione, falowane włosy dodają chłopięcego wyglądu i naturalności. Całość wygląda naprawdę dobrze.

Darren Criss na Grammys 2026 Darren Criss na Grammys 2026. Fot. REUTERS/Mario Anzuoni

Marcin Wolniak: Yungblud pojawił się na czerwonym dywanie w towarzystwie Sharon Osbourne. I wkrótce po tym odebrał swoje pierwsze Grammy tego wieczoru. Robert Czerwik: To look otwarty, oparty na miękkiej męskości - skóra, nagi tors, makijaż oka, biżuteria. Wszystko się zgadza, wszystko jest czytelne. Problem w tym, że widziałem taki look setki razy. I o ile sama konwencja absolutnie mi nie przeszkadza, to na tak ogromnym wydarzeniu jak Grammy oczekiwałbym czegoś więcej niż bezpiecznego zestawu rockowych powtórek. Skórzane spodnie, skórzana kurtka, pasek, pierścionki, to jest dokładnie to, co każda gwiazda rocka ma w szafie. Nie ma tu ani nowej interpretacji męskości, ani świeżego twistu. Dla mnie to po prostu za mało jak na skalę tego wydarzenia. Piotr Sierpiński: Myślę że włosy odegrały tu kluczową rolę - ciemne, wyciągnięte pasma z przodu, wystylizowane na efekt mokrych włosów, nadają całości surowości i kontrolowanego chaosu. W połączeniu ze smoky eyes tworzy to bardzo wyrazisty look. Jednym zdaniem - - gwiazda rocka!

Lady Gaga i Ariane Grande z pierwszymi Grammy wieczoru

Pierwsze nagrody Grammy już zostały rozdane na tzw. Awards Premiere Ceremony. Wszystko dlatego, że statuetki są przyznawane w 95 kategoriach i nie byłoby szans, żeby je wszystkie rozdać podczas głównej gali. Grammy w tym roku zdobyły już Ariana Grande i Cynthia Erivo za "Defying Gravity" z "Wicked", a także Lady Gaga za najlepszy remix i najlepsze nagranie dance/pop - "Abracadabra". Wyróżniono także legendę muzyki latynoskiej, Glorię Estefan.

Kto zdobędzie Grammys 2026?

Najwięcej, bo aż dziewięć nominacji w tym roku zdobył raper Kendrick Lamar, który w tym sezonie został dostrzeżony za swój album "GNX". Siedem szans na pozłacane gramofony ma w tym roku Lady Gaga. Tuż za nią plasują się m.in. Bad Bunny, którego wymienia się jako głównego faworyta do wygrania w najważniejszej kategorii - Album Roku, a także Sabrina Carpenter czy Taylor, The Creator.

Gdzie i kiedy oglądać Grammys 2026?

Główna ceremonia rozdania nagród Grammy rozpocznie się z niedzieli na poniedziałek o 2 w nocy (czasu w Polsce). Niestety żadna stacja telewizyjna w Polsce nie będzie transmitować ceremonii. Na oficjalnym kanale Grammy na YouTube pojawią się poszczególne występy. Wcześniej, bo od północy, rozpocznie się oficjalny stream z czerwonego dywanu. W USA galę transmituje stacja CBS, a także platforma streamingowa Paramount+.

Kim są nasi eksperci?

Robert Czerwik to uznany w branży projektant gwiazd. Jest absolwentem wydziału grafiki POSSP, stażystą wydziału fotografii francuskiej Akademii Sztuki ESCAT, absolwentem katedry mody ASP w Łodzi oraz laureatem wielu konkursów i nagród m.in. Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dekoral Fashion Awards, Fashion Designer Awards i Nagrody Specjalnej Magazynu VIVA Moda. Ma na koncie współprace z wieloma polskimi gwiazdami, m.in. Natalią Szroeder, Edytą Górniak, Dodą, Kasią Stankiewicz czy Ewą Gawryluk.

Piotr Sierpiński to stylista włosów, który jest właścicielem luksusowych atelier we Wrocławiu i Poznaniu. To rekordzista Guinessa w przedłużaniu włosów. Fryzjer gwiazd 17 stycznia w Hali Expo w Łodzi zorganizował drugą edycję jednego z najważniejszego wydarzenia w branży fryzjerskiej, czyli Look and Learn Piotra Sierpińskiego. Wydarzenie zgromadziło ponad 500 fryzjerów, stylistów i właścicieli salonów z całej Polski.