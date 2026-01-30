Mateusz Hładki to skarbnica wiedzy o polskich mediach. Prowadzący, konferansjer i twarz stacji TVN z ogromnym stażem zgromadził w ciągu dziennikarskiej kariery mnóstwo ciekawych i zaskakujących opowieści, którymi podzielił się w rozmowie z Marcinem Wolniakiem. Prowadzący talk-show "Mówię Wam" dobrze zna Małgorzatę Rozenek-Majdan i jest w stanie przytoczyć kilka niebanalnych sytuacji z jej udziałem. Co o niej sądzi?

Mateusz Hładki podsumował Małgorzatę Rozenek-Majdan. Przewidziała przyszłość

Dziennikarz został zapytany w "Galaktyce Plotek", z czym kojarzy mu się Małgorzata Rozenek-Majdan. - Z konsekwencją i determinacją - zaznaczył na początku Hładki. Przywołał następnie historię sprzed 10 lat, kiedy prowadził event z Rozenek-Majdan na Śląsku. Podczas wspólnej jazdy autem nie zabrakło ważnej rozmowy. - Gosia powiedziała wtedy dwa zdania, które zapisały się w mojej pamięci. Pierwsze, "liczy się efekt". To jest mocne zdanie i tej tezie Gosia jest wierna - powiedział dziennikarz. Już wtedy usłyszał także o wielkim marzeniu zawodowym Rozenek-Majdan, czyli prowadzeniu "Dzień dobry TVN". - Najlepiej z Radosławem - zacytował Hładki wypowiedź celebrytki.

Gwiazda doczekała się realizacji tego marzenia, ale nie na tak długo, jak być może dawniej przypuszczała. Po kilku miesiącach u boku Krzysztofa Skórzyńskiego pożegnała się z formatem w roli gospodyni. Mimo tego i tak odwiedza pasmo poranne jako gościni i otrzymuje od stacji kolejne programy. Najnowszymi projektami telewizyjnymi w jej portfolio są "Bez kompleksów" oraz "Królowa przetrwania", która jeszcze nie miała swojej premiery.

Mateusz Hładki przytoczył moment, w którym "zmroziło" Rozenek-Majdan

Programy na żywo bywają nieprzewidywalne, a szczególnie, kiedy bierze w nich udział publiczność. Zaskakująca sytuacja miała miejsce w talk-show Hładkiego z udziałem Rozenek-Majdan. Słowa widzki sprawiły, że sama zainteresowana na chwilę zaniemówiła. - Odcinek, w którym gościła Gosia Rozenek, postanowiłem rozpocząć nieco inaczej, czyli najpierw skierowałem słowa do publiczności i to publiczności zadałem pytanie: "Z czym kojarzy się państwu Małgorzata Rozenek?". I tam padały różne odpowiedzi: "z Radosławem Majdanem", "z białą rękawiczką", etc. etc. I nagle jedna pani powiedziała: "Ze sztucznością". I to wszystkich zmroziło, łącznie z Gosią - przekazał w Galaktyce Plotek Hładki.