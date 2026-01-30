Stylizacje Katarzyny Cichopek od dawna przyciągają ogromną uwagę. Aktorka na wielkich wyjściach czasem eksperymentuje z wizerunkiem, choć na co dzień stawia raczej na klasykę. W piątkowym wydaniu "halo tu polsat" Cichopek zaprezentowała się w marynarce w wyrazistym kolorze, jeansach i sandałkach na obcasie. Stylista Michał Musiał tłumaczy, jak takiej stylizacji można nadać nieco bardziej eleganckiego charakteru.

REKLAMA

Zobacz wideo Nie przebierała w słowach

Stylizacja Katarzyny Cichopek z "halo tu polsat" pod lupą stylisty. Zmieniłby kolor marynarki

- Katarzyna Cichopek tym razem postawiła na pewnego rodzaju klasykę - marynarka i jeansy. Niby nic odkrywczego. Ograła jednak ten zestaw na swój własny sposób - mówi Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem. - Dwurzędowa marynarka w nasyconym odcieniu zieleni zwraca uwagę i jest dobra w swojej formie. W połączeniu z szerokimi, nieco krótszymi jeansami wygląda naprawdę dobrze - dodaje ekspert.

Musiał zwrócił również uwagę na dobrane przez Cichopek sandałki na szpilce, które wysmukliły optycznie sylwetkę i nadały całości bardziej eleganckiego charakteru. Choć stylista całość ocenił pozytywnie, ma jednak jedną uwagę do zestawu. Chodzi o kolor marynarki, który jego zdaniem mógłby być bardziej stonowany. - Całość jest poprawna, aczkolwiek jedyne, co można by zmienić, to kolor marynarki. Chłodny brąz wyglądałby bardziej elegancko - podsumował ekspert.

Katarzyna CichopekOtwórz galerię

Maciej Kurzajewski obchodził urodziny. Koledzy z "halo tu polsat" o nim nie zapomnieli

W wydaniu "halo tu polsat" z 30 stycznia miała miejsce zaskakująca sytuacja. Katarzyna Cichopek w pewnym momencie wyznała na wizji, że dzień wcześniej jej mąż obchodził urodziny (Maciej Kurzajewski 29 stycznia skończył 53 lata). Chwilę później do studia weszli realizatorzy z tortem i wszyscy wspólnie z Cichopek zaśpiewali prowadzącemu "sto lat". Aktorka złożyła ukochanemu życzenia i podzieliła się także osobistym wyznaniem. - A o miłość zadbam ja - usłyszeli widzowie. Wzruszony Kurzajewski podziękował za niespodziankę i życzenia, zdmuchnął świeczki i pocałował na wizji swoją ukochaną.