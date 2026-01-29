Król Karol III zabrał głos w sprawie ochrony środowiska, tym razem w nieco innej i bardziej osobistej formie. W nowym filmie dokumentalnym "Finding Harmony - A King’s Vision", który wkrótce trafi na platformę Amazon Prime Video, monarcha dzieli się swoją filozofią życia w zgodzie z naturą. Jak wiadomo, połączył ze sobą refleksje o ekologii, wierze, sztuce i architekturze. Produkcja została zaprezentowana premierowo na zamku Windsor. Tak wyglądała para królewska. Ewa Rubasińska-Ianiro oceniła dla nas stylizację królowej Camilli.

Premiera osobistego filmu króla Karola III. My patrzymy na stylizację jego ukochanej

Królowa Camilla pokazała się na premierze w stylizacji, która była elegancka, klasyczna i utrzymana w szykownym stylu. Miała na sobie długą, aksamitną suknię w głębokim odcieniu butelkowej zieleni, która subtelnie połyskiwała w świetle. Kreacja była ozdobiona delikatnymi haftami i zdobieniami, dodającymi całości szlachetnego charakteru. Całość uzupełniała efektowna broszka przypięta do sukni, która przyciągała uwagę. Stylizacja Camilli idealnie wpisywała się w uroczysty charakter wydarzenia, łącząc tradycję z wyrafinowaną prostotą.

Ewa Rubasińska-Ianiro specjalnie dla nas oceniła stylizację królowej Camilli. Wspomniała o jej umiejętności wyczucia, dodając, że nie zabiega o uwagę, tylko ją sobie przyporządkowuje. "Zamiast wieczorowej sukni widzimy ją w kaftanie i spodniach. Zamiast typowej biżuterii hafty ornamentalne, owocowa brosza i duża bransoletka - orientalnie, ale klasycznie, wszystko to skomponowane z matowym welurem. Całość zamknięta w jednym tonie, bez kontrastów. To strój, który nie prosi o interpretację, a raczej ją narzuca. Jednolita barwa działa tu jak cisza w dobrze zaprojektowanej przestrzeni. Nic nie rozprasza, nic się nie wyrywa na pierwszy plan" - podkreśliła ekspertka.

Wspomniała również o tym, że Camilla stawia na ciemniejsze kolory. "Camilla wyraźnie różni się od Kate Middleton, która często sięga po kolory jasne, kontrastowe, łatwe w odbiorze budujące bliskość i sympatię. Camilla idzie w przeciwną stronę. Nie skraca dystansu. Ona go świadomie utrzymuje. Matowa tkanina ma w sobie też coś z tej aksamitnej ciszy. (...) To również wyraźny kontrast wobec stylu księżnej Diany, której garderoba była nośnikiem emocji, dramatyzmu i symbolicznych gestów. Diana mówiła strojem. Camilla nim milczy" - oceniła specjalistka.

Ewa Rubasińska-Ianiro wspomniała również o królu Karolu. "Obok niej król Karol klasyczny, stonowany, konsekwentny, ale nie pełni roli tła. Ich stylizacje prowadzą ten sam dialog: spokojny, wyważony, pozbawiony potrzeby dominacji. To nie jest para, która rywalizuje o uwagę. To para, która ma spójny przekaz" - skwitowała.

Król Karol III w nowym wydaniu. O czym jest "Finding Harmony"?

Według zagranicznych źródeł, nowy film dokumentalny "Finding Harmony - A King’s Vision" pokazuje króla Karola III z niezwykle osobistej i mniej oficjalnej strony. W produkcji, która wkrótce trafi na Amazon Prime Video, monarcha dzieli się swoją wieloletnią filozofią życia w zgodzie z naturą, podkreślając, że człowiek jest jej częścią.

"Sprowadza się to do tego, że w rzeczywistości sami jesteśmy naturą, jesteśmy jej częścią, a nie czymś od niej oddzielonym - choć właśnie w taki sposób przedstawiano to przez bardzo długi czas" - podkreślał monarcha. Dokument, według Prime Video, jest pozbawiony królewskiego przepychu i symboli władzy, a skupia się na idei harmonii. Jak wiemy, premierowy pokaz filmu odbył się w zamku Windsor, gdzie Sala Waterloo została zamieniona w kino, a wydarzenie przyciągnęło liczne gwiazdy świata kultury i filmu. Planujecie obejrzeć dokument, gdy będzie już dostępny?