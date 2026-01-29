Mateusz Hładki to gość najnowszego odcinka "Galaktyki Plotek". W rozmowie z Marcinem Wolniakiem reporter "Dzień dobry TVN" opowiedział o swojej wieloletniej karierze w mediach. Pojawił się także wątek koncertów sylwestrowych, których od kilku lat stacja TVN konsekwentnie nie organizuje. Co stało za taką decyzją? Hładki ma swoją teorię.
Przed laty TVN toczył walkę o widza w sylwestrowe wieczory. Ostatecznie jednak na placu boju pozostały TVP2, Polsat, a ostatnio także TV Republika. Dlaczego TVN nie chce organizować już wielkich koncertów sylwestrowych? Hładki mówi wprost o wynikach oglądalności.
- Ten tort jest akurat tak podzielony, że widzowie są przyzwyczajeni do sylwestra w Polsacie i w TVP2. Mówiąc wprost, bo tu się liczy Excel, nigdy wyniki oglądalności koncertów sylwestrowych w TVN-ie nie były na tyle zadowalające, żeby uznać, że to był sukces. Zawsze byliśmy na trzecim miejscu, z tego co pamiętam. Więc to jest decyzja biznesowa (...). Skoro się nie spinało i nie było efektów, a liczy się efekt, no to po co? - powiedział Mateusz Hładki.
Co ciekawe, od kilku lat stacja TVN 30 grudnia emituje koncert "Nie idziemy na sylwestra". Podczas tych programów prezentują się bardziej alternatywni artyści, kojarzeni ze stacją TVN. - To jest trochę jak domówka. Bo ten Prokop nie jest na galowo, pod muchą, tylko jest w t-shircie, to jest coś zupełnie innego. Być może to jest też ukłon w stronę tych, którzy w ogóle nie obchodzą sylwestra. Dla których to jest wieczór, jak każdy inny - dodał Mateusz Hładki.
W "Galaktyce Plotek" Hładki wspomniał też o "mobbingu w białych rękawiczkach", który go dotykał przez lata pracy w stacji. - Doświadczyłem bardzo niefajnych zachowań. Ja bym powiedział, że to był taki "mobbing w białych rękawiczkach". Bo gdybyś naprawdę spróbował zawalczyć o sprawiedliwość przed wymiarem sprawiedliwości, to sądzę, że obrońcy tej drugiej strony bez trudu by ją wybronili. Jest natomiast rodzaj takiego mobbingu, który ja nazywam "mobbingiem w białych rękawiczkach", czyli w zasadzie tak naprawdę co robi ten twój przełożony? Egzekwuje od ciebie pracę, obowiązki, ocenia je, wyraża krytykę, czyli wszystko tak, jak być powinno. Natomiast forma i treść pozostawiają wiele do życzenia - powiedział dziennikarz Plotkowi.