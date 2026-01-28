Fani mody na całym świecie śledzą obecnie informacje z Paryża. 27 stycznia w ramach paryskiego tygodnia mody odbył się pokaz męskiej kolekcji Saint Laurent na jesień i zimę 2026. Za projektami stoi dyrektor kreatywny domu Anthony Vaccarello, wieloletni przyjaciel Anji Rubik, z którym modelka wielokrotnie współpracowała. Rubik nie mogło zabraknąć na wydarzeniu, a pokaz śledziła z pierwszego rzędu, m.in. obok Kate Moss i Anny Wintour.

Anja Rubik w pierwszym rzędzie na pokazie Saint Laurent. Stylistka zabrała głos

Uwagę przyciągnęła również stylizacja Anji Rubik, która zaprezentowała się w total looku francuskiego domu mody. Stylistka i trenerka stylu Iwona Sasin w rozmowie z Plotkiem przyznała, że modelka tym zestawem trafiła w dziesiątkę. - W zestawieniu, w którym Anja Rubik zaprezentowała się na pokazie Saint Laurent, jest absolutnie wszystko: hołd dla archiwów Saint Laurent, zgodność z trendami i perfekcyjna konstrukcja stylu - mówi nam ekspertka.

- Stylizacja Anji Rubik z białą koszulą z ogromną kokardą i dużym dekoltem, czarną ołówkową spódnicą ze skóry, czarnymi rajstopami i białymi szpilkami to właściwie współczesna definicja estetyki Saint Laurent. Jest tu ta charakterystyczna gra pomiędzy białą, nieco oversize’ową koszulą z męskim podtekstem, a kobiecą sylwetką - dokładnie ten kod, który francuski dom mody doprowadził do perfekcji. Jego styl często balansował na granicy tego, co oznaczało męskie i damskie - dodaje Iwona Sasin.

- Ołówkowa spódnica wraca dziś do trendów bardzo mocno, ale w tej wersji - skórzanej, lekko ostrej, bardziej "fashion" niż biurowej - nabiera nowoczesności. Zestawienie skóry z klasyczną białą koszulą to jeden z tych kontrastów, które zawsze wyglądają świeżo: miękkość i struktura, elegancja i prowokacja - zaznacza ekspertka w rozmowie z nami.

Stylistka zwraca uwagę na detale w stylizacji Anji Rubik

Iwona Sasin w rozmowie z Plotkiem podkreśliła również, że w stylizacji Anj Rubik ważną rolę odegrały dodatki, które nie były przypadkowe. - Czarne rajstopy są tu nie tylko elementem stylizacji, ale wręcz ukłonem w stronę historii mody. To piękne nawiązanie do faktu, że Saint Laurent podczas przymiarek akceptował modelki wyłącznie w czarnych rajstopach - dla niego były one częścią dyscypliny sylwetki i elegancji - tłumaczy ekspertka.

Białe szpilki, które modelka miała na sobie, stylistka określiła mianem "modowej odwagi". - Połączenie białych butów z czarnymi rajstopami nie jest oczywiste, ale właśnie dlatego działa. Jest współczesne, lekko niepokorne, bardzo w duchu aktualnych trendów, gdzie klasyka zostaje przesunięta o pół kroku w stronę nowoczesności - dodaje Iwona Sasin.

Stylistka jest przekonana, że zestawienie, na które zdecydowała się Rubik, wpisze się w modowe trendy wielu osób. - Taki zestaw naprawdę powinien być w szafie każdej kobiety. Biała koszula, czarna ołówkowa spódnica, mocny detal - to baza, która daje nieskończoną liczbę możliwości. Klasyka, która nigdy nie jest nudna - zaznacza.

- Jestem całkowicie na tak, Anja prezentuje się doskonale w tym stroju. Ten outfit, może nie w 100 proc. klasyczny, ale doskonale wpisuje się w wydarzenie, i w tym kontekście nie mogę powiedzieć nic na minus - podsumowuje ekspertka.